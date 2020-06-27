Каждый избиратель может проверить, включён ли он в списки

Источник материала: Полесская правда

О режиме работы участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

Для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей с 24 июля 2020 года в участковых комиссиях по выборам Президента Республики Беларусь установлен следующий график дежурства:

с понедельника по пятницу – с 17 до 19 часов;

в субботу – с 12 до 14 часов.

Выходной: воскресенье.

С 4 по 8 августа (в период досрочного голосования) – с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов.

9 августа 2020 года (день выборов) – с 8 до 20 часов.

В участковых комиссиях Городищенского больничного участка для голосования № 55, Молотковичского больничного участка для голосования № 56 для ознакомления со списком избирателей установлено дежурство в участковых комиссиях 7, 8 августа 2020 года – с 12 до 14 часов.

В обозначенные периоды каждому избирателю в помещении участковой избирательной комиссии предоставляется возможность проверить, включен ли он в список и правильно ли в списке указаны сведения о нем.