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Каждый избиратель может проверить, включён ли он в списки

27.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Каждый избиратель может проверить, включён ли он в спискиО режиме работы участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

Для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей с 24 июля 2020 года в участковых комиссиях по выборам Президента Республики Беларусь установлен следующий график дежурства:

  • с понедельника по пятницу – с 17 до 19 часов;
  • в субботу – с 12 до 14 часов.
  • Выходной: воскресенье.

С 4 по 8 августа (в период досрочного голосования) – с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов.

9 августа 2020 года (день выборов) – с 8 до 20 часов.

В участковых комиссиях Городищенского больничного участка для голосования № 55, Молотковичского больничного участка для голосования № 56 для ознакомления со списком избирателей установлено дежурство в участковых комиссиях 7, 8 августа 2020 года – с 12 до 14 часов.

В обозначенные периоды каждому избирателю в помещении участковой избирательной комиссии предоставляется возможность проверить, включен ли он в список и правильно ли в списке указаны сведения о нем.

Сведения о составе и месте расположения участковых комиссий читайте здесь

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