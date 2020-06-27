Где можно читать новости TUT.BY, кроме самого портала

Источник материала: Tut.by

Информационная волна этого лета легко может потянуть на 9 баллов по Бофорту. Чтобы избежать ситуации, когда вы можете пропустить главные новости страны и мира, предлагаем подписаться на наши официальные страницы в социальных сетях.





Портал TUT.BY представлен и активен в большинстве социальных сетей и мессенджерах. Контент обновляется постоянно и адаптируется под формат площадок.

На Instagram-странице TUT.BY , где уже больше полумиллиона подписчиков, мы ежедневно делаем видеоподборку трех самых громких новостей с Максимом Пушкиным или Дашей Белановской. А также делимся всем важным в сторис.

Моментально публикации выходят в телеграм-канале портала . В мессенджере есть чат для общения и бот TUT.BY, которому можно сбросить свою новость.

Большое сообщество TUT.BY в Viber не только открывает доступ к последним материалам, но и публикует фото и истории читателей.

В официальном паблике «ВКонтакте» нас сейчас больше 269 000 человек. Ежедневно мы публикуем новости, обзоры и спецпроекты.

На странице социальной сети Facebook можно найти актуальные статьи и обсуждения.

Для тех, кто любит коротко и ясно, — наш Twitter .

Обсудить свежие новости можно и в « Oдноклассниках ».

Даже в случае технических сбоев в работе портала социальные сети будут доступны и продолжат обновляться и работать.

Следите за событиями там, где вам удобно. Мы стараемся информировать вас обо всем, что происходит в Беларуси и других странах, оперативно и непредвзято.