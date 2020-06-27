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«Поздравляют с днем рождения Аллы Пугачевой». Тезки знаменитостей - о трудностях и забавных случаях
27.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Можете себе представить, что Владимир Владимирович Путин, Александр Лукашенко, Оля Бузова, Макс Корж и Алла Пугачева в одном интервью будут рассказывать о своей жизни? Наверняка нет, но такое возможно! Мы поговорили с людьми, чьи имена совпадают с именами известных личностей. Они рассказали, каково им живется под грузом известности их тезок, как на них реагируют люди, пишут ли им в социальных сетях и в какие неловкие ситуации постоянно попадают.
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Тезки знаменитостей рассказали о том, как им живется со своим именем, реакции окружающих, приколах друзей и неловких ситуациях, в которые постоянно попадают.
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