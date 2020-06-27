Знаете, сколько бочкового кваса выпивают за день брестчане? Рассказываем

Источник материала: Tut.by

Бочковой квас обычно поступает в продажу в первых числах мая. В этом году в связи с холодной весной бочки выкатили позже, сообщает «Вечерний Брест» .





В эти жаркие дни брестчане ежедневно выпивают более 4000 литров напитка, сообщает управление торговли и услуг Брестского горисполкома.

20 квасных бочек расположены в разных районах города, основная часть — в центре.

Срок хранения живого кваса не превышает 48 часов.