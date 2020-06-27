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Знаете, сколько бочкового кваса выпивают за день брестчане? Рассказываем
27.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бочковой квас обычно поступает в продажу в первых числах мая. В этом году в связи с холодной весной бочки выкатили позже, сообщает
В эти жаркие дни брестчане ежедневно выпивают более 4000 литров напитка, сообщает управление торговли и услуг Брестского горисполкома.
20 квасных бочек расположены в разных районах города, основная часть — в центре.
Срок хранения живого кваса не превышает 48 часов.
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20 квасных бочек расположены в разных районах города, но основная часть - в центре.
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