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Знаете, сколько бочкового кваса выпивают за день брестчане? Рассказываем

27.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бочковой квас обычно поступает в продажу в первых числах мая. В этом году в связи с холодной весной бочки выкатили позже, сообщает «Вечерний Брест».


В эти жаркие дни брестчане ежедневно выпивают более 4000 литров напитка, сообщает управление торговли и услуг Брестского горисполкома.

20 квасных бочек расположены в разных районах города, основная часть — в центре.

Срок хранения живого кваса не превышает 48 часов.

 
Теги: Брест
 
 
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20 квасных бочек расположены в разных районах города, но основная часть - в центре.
 
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