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Главный государственный санитарный врач Минска: Воду пить можно
27.06.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач г. Минска: "В связи с тем, что отобранные и исследованные пробы воды водопроводной по показателям качества и безопасности соответствуют установленным требованиям, запрет на использование воды в питьевых целях снят. Воду пить можно".
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Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач г. Минска: "В связи с тем, что отобранные и исследованные пробы воды водопроводной по показателям качества и...
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