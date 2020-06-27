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Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах сняты. Точечный мониторинг продолжается
27.06.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСитуация с водой в столичных микрорайонах Московском и Фрунзенском разрешилась. Запреты на ее использование сняты. Об этом сегодня нам сообщили в Минздраве. Между тем, контроль продолжается, специалисты санэпидемслужбы мониторят качество и безопасность в круглосуточном режиме. С первых минут решение "водной проблемы" было на особом контроле Президента: это и оперативная информация, сколько пострадало домов и социальных объектов, и координация работы всех служб. И такая четкая система позволила решить ее быстро. Об этом Президент говорил накануне в Солигорске на закрытой части общения с активом Минской области. И нам удалось получить эти кадры. Вообще, эта ситуация показала, что хорошо управляемая система позволяет не тратить время зря и направить все силы в одну точку. А также, что белорусы всегда готовы прийти на помощь. Воду подвозили постоянно - и жителям домов, и в больницы. И были это не только специальные службы, но и простые горожане.
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Запрет на использование воды снят
Водный вопрос уже несколько дней в топе новостей. Его обсуждают на кухнях, в социальных сетях, да и по новостным лентам следят, как развивается ситуация, в чем причина и главное - как быстро смогут жители Московского и Фрунзенского районов получить чистую воду. Да и мы ежедневно выезжали в проблемные районы, к санитарным врачам и на водоканал. Ответы на главный вопрос получен сегодня - санэпидемслужба заверила: воду можно пить. Это значит, никаких примесей и вредных веществ в ней нет. Это подтвердили пробы.
В заложниках плохой воды несколько дней были и жилые дома, и больницы, и детские сады. ЧП случилось в среду утром. Вода из кранов странного цвета и едкого запаха. Тут без экспертизы было понятно, что точно в пищу нельзя, страшно и душ принять. С самого начала эта тема на личном контроле Президента. Всю оперативную информацию ему сообщают сразу у трапа самолета после возвращения из Москвы. А узнал он о ней, будучи в российской столице.
Слаженность действий
От такого форс-мажора, понятно, никто не застрахован. Но здесь важно, как быстро проблема решается. Управляемость системы позволяет реагировать молниеносно. А известное "без воды и ни туды, и ни сюды" придавало и серьезность вопросу, и слаженность действиям всех служб. Сразу была создана рабочая группа. Мониторинг вели круглосуточный. Санитарно-гигиеническая служба города проверила более ста проб воды. Параллельно сети промывали службы ЖКХ. 18 аварийных бригад, почти 850 объектов. И это только в одном Московском районе. Сейчас эта работа завершена, а чистоту воды подтвердили санитарные врачи. Сейчас эта работа перешла от массового в точечный режим. Если есть вызов и сомнения в качестве воды из крана, минчане могут звонить на водоканал. На вызов сразу отреагируют.
Пока одни устраняли причины грязной воды, другие чистую подвозили машинами. Волонтеры, бизнес, да и просто неравнодушные минчане раздавали бутыли бесплатно. Производители пересмотрели заявки и отгружали больше воды столичным супермаркетам и небольшим магазинам у дома. Все это - чтобы смягчить временный дискомфорт.
Точечный контроль
В выходные жизнь столичных микрорайонов постепенно возвращается в привычное русло. Да, остаются еще водовозы возле домов, продолжается мониторинг качества и безопасности того, что идет по трубам, но острота проблемы снята, хоть и остается на контроле до последней капли грязной воды.
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Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах сняты. Точечный мониторинг продолжается
Ситуация с водой в столичных микрорайонах Московском и Фрунзенском разрешилась. Запреты на ее использование сняты. Об этом сегодня нам сообщили в Минздраве. Между...
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