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Непогода в Беларуси сегодня не отступит до конца дня
28.06.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГрозы, ливни, град и шквалистый ветер. Непогода в Беларуси сегодня не отступит до конца дня. Накануне вечером стихия обрушилась на Минскую область. Местами было нарушено электроснабжение. В Сети появились фото последствий утреннего ливня в столице. Под водой оказались дороги, было затруднено движение транспорта. Дождь затопил первые этажи некоторых магазинов.
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Грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Непогода в Беларуси сегодня не отступит до конца дня. Накануне вечером стихия обрушилась на Минскую область. Местами было...
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