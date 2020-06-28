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Непогода в Беларуси сегодня не отступит до конца дня

28.06.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Непогода в Беларуси сегодня не отступит до конца дня. Накануне вечером стихия обрушилась на Минскую область. Местами было нарушено электроснабжение. В Сети появились фото последствий утреннего ливня в столице. Под водой оказались дороги, было затруднено движение транспорта. Дождь затопил первые этажи некоторых магазинов.
 
 
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Грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Непогода в Беларуси сегодня не отступит до конца дня. Накануне вечером стихия обрушилась на Минскую область. Местами было...
 
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