«Похудела до 27 кг, чтобы привлечь внимание родителей». История Полины, которая борется с булимией

Источник материала: Tut.by

Расстройство пищевого поведения — это проблема, которую часто романтизируют и не относятся к ней серьезно. 18-летняя Полина прошла через страшные вещи, еще не закончив школу: анорексия, булимия и компульсивное переедание. Все это привело ее к 27 килограммам на весах и месяцу в психбольнице, где девочка проходила терапию и набирала вес. Комплексы, непринятие себя и болезненные отношения в семье — это как пазл, который сложился в страшный диагноз. Сейчас Полина осознала, что она действительно хочет жить. Девушка день за днем борется с РПП и учится заново принимать себя. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Благодарим за помощь в проведении съемок антикафе "1387 ".