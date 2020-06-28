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«Похудела до 27 кг, чтобы привлечь внимание родителей». История Полины, которая борется с булимией
28.06.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Расстройство пищевого поведения — это проблема, которую часто романтизируют и не относятся к ней серьезно. 18-летняя Полина прошла через страшные вещи, еще не закончив школу: анорексия, булимия и компульсивное переедание. Все это привело ее к 27 килограммам на весах и месяцу в психбольнице, где девочка проходила терапию и набирала вес. Комплексы, непринятие себя и болезненные отношения в семье — это как пазл, который сложился в страшный диагноз. Сейчас Полина осознала, что она действительно хочет жить. Девушка день за днем борется с РПП и учится заново принимать себя. Мы продолжаем проект
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Сейчас девушка весит уже 42 килограмма.
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