ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Устав ООН теперь и на белорусском языке

28.06.2020 15:08 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Устав ООН теперь и на белорусском языке! Презентация состоялась в пятницу в Минске на мероприятии по случаю 75-летия подписания документа. Как отметил в своем выступлении министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей, издание Устава ООН на белорусском языке будет содействовать обеспечению преемственности поколений и исторической памяти о вкладе Беларуси в установление международного мира.

75 лет назад 26 июня представители пятидесяти государств, в том числе нашей страны, подписали Устав ООН. Это стало свидетельством признания международным сообществом значительного вклада белорусского народа в победу во Второй мировой войне, символом уважения к памяти миллионов белорусов, отдавших свои жизни во имя мира. Все эти годы Беларусь плотно сотрудничает с ООН в решении всеобщих проблем, выступает с мирными инициативами. В честь юбилея подписания устава издание впервые вышло на нашем родном языке. Один из экземпляров был торжественно передан Владимиром Макеем и Постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий директору Национальной библиотеки. Позднее он появится в фондах всех центральных библиотек нашей страны.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устав ООН теперь и на белорусском языке! Презентация состоялась в пятницу в Минске на мероприятии по случаю 75-летия подписания документа. Как отметил в своем...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Молодежь у нас не безразличная». Девушка, которая набрала 300 баллов на ЦТ, закончила вуз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика