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Устав ООН теперь и на белорусском языке
28.06.2020 15:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУстав ООН теперь и на белорусском языке! Презентация состоялась в пятницу в Минске на мероприятии по случаю 75-летия подписания документа. Как отметил в своем выступлении министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей, издание Устава ООН на белорусском языке будет содействовать обеспечению преемственности поколений и исторической памяти о вкладе Беларуси в установление международного мира.
75 лет назад 26 июня представители пятидесяти государств, в том числе нашей страны, подписали Устав ООН. Это стало свидетельством признания международным сообществом значительного вклада белорусского народа в победу во Второй мировой войне, символом уважения к памяти миллионов белорусов, отдавших свои жизни во имя мира. Все эти годы Беларусь плотно сотрудничает с ООН в решении всеобщих проблем, выступает с мирными инициативами. В честь юбилея подписания устава издание впервые вышло на нашем родном языке. Один из экземпляров был торжественно передан Владимиром Макеем и Постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий директору Национальной библиотеки. Позднее он появится в фондах всех центральных библиотек нашей страны.
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Устав ООН теперь и на белорусском языке! Презентация состоялась в пятницу в Минске на мероприятии по случаю 75-летия подписания документа. Как отметил в своем...
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