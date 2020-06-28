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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские студенческие отряды открыли третий трудовой семестр - 2020 Его посвятили 75-летию Великой Победы. Местом первой акции "Працуем раЗАм!" выбрали комплекс "Линия Сталина". А начало большому марафону положила торжественная...

Его посвятили 75-летию Великой Победы. Местом первой акции "Працуем раЗАм!" выбрали комплекс "Линия Сталина". А начало большому марафону положила торжественная церемония, которая прошла в столице. 400 человек - самых активных из всей страны - получили трудовые путевки. Уже завтра они отправятся на стройплощадки, важные для всей страны. Запись в студотряды продолжается и сейчас. Начиная с марта, более 23 тысяч человек уже забронировали места для работы в таком формате.