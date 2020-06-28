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Солигорск. Горы перспектив. Жители о городе

28.06.2020 21:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возвращаемся в Солигорск. Но не в центр горно-химической промышленности страны, а в город-сад, город поэтов, один из самых молодых населенных пунктов страны. 

Там строят скейт-площадки, скверы, футбольные стадионы, развивают легкую промышленность, машиностроение и даже туризм. Итак, Солигорск - взгляд изнутри. Репортаж Анастасии Бенедисюк.

Место, где есть горы, которых бы не было без моря, и есть солнце, потому что это юг. Мы на юге центрального региона страны. И это верблюд Изабелла. Вообще в этом хозяйстве с две сотни таких экзотических животных. Именно отсюда, в десятках метров от трассы Минск-Солигорск, и начинается знакомство с хлебосольными солигорчанами. 

"До Ре Ни" – по первым слогам имен сыновей – Добрыня, Ренат и Никита. Такое вот родовое гнездо решила свить чета Буйняковых вблизи малой родины - в Солигорске у семьи осталась квартира. А началось все с покупки лошади, потом были страус, павлины, лиса. И классические кролики, свиньи, теперь присматривают коров. Со временем сельским укладом жизни решили делиться с туристами. Из предложений, на который спрос, - зоопарк, усадьба. 


Долгое время главной достопримечательностью города шахтеров считались соленые залежи – терриконы


Вообще туризм для Солигорска – это что-то новое. Долгое время главной достопримечательностью города шахтеров считались соленые залежи – терриконы. Сегодня список смело может пополнить, например, парк четырех стихий - с садами, клумбами, фонтанами, детскими горками. По выходным там проходят танцы "для тех, кому немного за…" – для ровесников Солигорска. В августе городу исполнится 62. 

Один из самых молодых городов Беларуси дышит полной грудью, он атлетически сложен - стадионы, новая лыжероллерная трасса в помощь - и идет в ногу со временем. Точнее едет, иногда прыгает и делает трюки – недавно в сквере Семьи, любви и верности открыли скейт-площадку. Тот случай, когда созданные условия вдохновляют.


Из знаковых мест для Солигорска - кафедральный собор


Из знаковых мест для Солигорска – в десятках метров кафедральный собор. Проектировали его еще в 90-е, а строили, что называется, всем миром. На финальной стадии помог Беларуськалий. Высотой в 60 метров, с 13 колоколами весом в 7 тонн – и управляет ими один звонарь.  Краткий экскурс от Эдуарда Корбута. Впрочем, краевед признается, в Солигорск сегодня едут и за духовным обогащением, и поправить здоровье, и за промышленным туризмом, в гастрономическое турне и даже на шопинг. 

От пряжи, вязания до раскроя, пошива и отгрузки готовой продукции. Это одно из крупнейших предприятий концерна "Беллегпром" с полным производственным циклом. 17 фирменных магазинов по всей стране, представительство в России, Казахстане. А начиналось ведь все с маленького цеха и 20 швей. 

И этому интересу уже стаж в несколько десятков лет. Яркие детские впечатления переросли в мечту и стали работой. На "Купалинку" Ирина Мхитарян пришла в должности ученицы швеи, была мастером, начальником цеха. Теперь за штурвалом производства. Здесь 30 лет проработала ее мама, теперь даже не в ученицах, на равных – коллега-дочь! 

Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в работу предприятия. "Купалинка" одной из первых экстренно переориентировала производство. Шили маски, защитные костюмы, но и на новую коллекцию время нашли. Недавно освоили направление штучной печати - теперь балуют модниц принтами. 

Солигорск. Горы перспектив. Жители о городе


Принципиально новое и важное изобретение своего же предприятия. Это уже Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством. В следующем году ему исполнится 30. 8 лет назад предприятие получило аккредитацию как научная организация. 


Процесс сборки конкретной техники занимает около 3 месяцев


Задействованы 12 человек. Уже в августе эта машина приступит к работе. Всего на предприятии работает полторы тысячи человек. Горно-шахтное, горно-химическое, подъемно-транспортное, землеройное, буровое оборудование – это лишь малая часть производимой линейки. 390 патентов на изобретения защищены в Беларуси, России, Украине. 

Вообще в Солигорске - пальцев одной руки не хватит - столько предприятий собирает технику для горной промышленности - проектируют, ремонтируют. Оно и понятно – место, где добывают соль. 

История города началась в 1958 году со строительством калийного комбината. Впрочем, точка отсчета уводит на 350 миллионов лет назад. Тогда, делятся историки, на этом месте было море. И именно оно способствовало образованию калийной руды. Поэтому, возвращаясь в начало репортажа, Солигорск – это действительно горы, которых бы не было без моря! 

А вот так с высоты выглядит Солигорск сегодня. С красивой геометрией, утопающий в зелени - действительно, город-сад! 

Именно там сейчас активно и возводят два новых микрорайона – 21 и 22. Застройка направлена на обеспечение жильем многодетных семей. Больше двух сот из них ключи от квартир получат уже в течение этого года. Параллельно в микрорайоне строят необходимую для комфорта инфраструктуру – детские сады, школы, поликлиники, магазины. Будет и ФОК, оставят площади под офисы. По просьбам горожан, в план строительства включено возведение храма святого Николая чудотворца. 

И все в шаговой доступности от зеленой зоны. Во времена активной урбанизации она не менее ценна. Современный, молодой, зеленый, с рабочими местами и хорошей зарплатой. Вот такой он Солигорск - на юге центрального региона.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Возвращаемся в Солигорск. Но не в центр горно-химической промышленности страны, а в город-сад, город поэтов, один из самых молодых населенных пунктов страны.  Там...
 
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