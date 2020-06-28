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Президент пообщался и с трудовым коллективом Беларуськалия

28.06.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возвращаемся к плотному президентскому графику – речь о регулярных региональных поездках по всей стране, в том числе и совещаниях с активом. В начале программы мы показывали вам фрагменты закрытой части таких встреч в Бресте и Солигорске. И если без присутствия журналистов больше говорят о глобальных вещах, то вот в доступной протокольной части, в первую очередь, точечно - о социально-экономическом развитии региона.

Логично, в Солигорске на днях обсуждали, что ждет дальше Минскую область. Это такой маркер работы для всех - от губернатора до руководителя даже небольшого предприятия. Тем более впереди  новые пять лет развития.

И, как показывает жизнь, предстоит огромная борьба за рынки - даже калийному гиганту. В этом году из-за пандемии мировое производство удобрений упало, но до конца года Беларуськалий планирует наверстать упущенное. Впрочем, наверстывать придется всей стране. 

В городе шахтеров Президент пообщался и с трудовым коллективом Беларуськалия. Горняки использовали момент, конечно, спросили о том, что им ближе всего: и о судьбе предприятии, и как будет благоустраиваться и развиваться этот важный для страны регион. Впрочем, вопросы звучали разноплановые: от стабильности в государстве до пандемии.

 
Теги: Брест
 
 
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Возвращаемся к плотному президентскому графику – речь о регулярных региональных поездках по всей стране, в том числе и совещаниях с активом. В начале программы мы...
 
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