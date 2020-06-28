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Рубрика "Мы это сделали!". О туризме по-белорусски

28.06.2020 22:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Туристический сезон - 2020 в разгаре. Несмотря на пандемию, страны открывают свои границы для путешественников со всего мира. Белорусы уже летают на отдых в Албанию и ждут открытия рейсов в Турцию -  это случится совсем скоро. А там подтянутся чартеры в Египет, Болгарию и Грецию.

И пусть заграничных вариантов с каждой неделей становится все больше, туркомпании рекомендуют не забывать и об отдыхе внутри страны. Санатории и агроусадьбы -  это наши бренды, которые знают и ценят за рубежом. Мы продолжаем рубрику "Мы это сделали!". Сегодня поговорим о туризме по-белорусски. 

Нарочь. Все, за что любят Беларусь за рубежом: леса, озера, да и просто благоприятный климат, - соединилось именно здесь. Добавили медицинскую составляющую - и получился популярный советский курорт. В 90-е задачей было все это сохранить, старались поддержать всех. А уже в середине двухтысячных отрасль получила мощный импульс для развития.

У новых клиентов  и новые запросы. Это прежде всего комфорт. К примеру, в "Приозерном" пришлось расширять номера и обновлять линейку питания. Еще один шаг навстречу рынку - открытие современного спа-центра. Сегодня санаторий работает фактически по системе all inclusive. И это привлекает больше туристов.


Прошлый год белорусские здравницы подытожили рекордными показателями


Почти полтора миллиона отдохнувших (1 389 000) и самая высокая заполняемость за 10 лет. И если в том самом 2006 санатории приняли всего 17 000 иностранцев, то в 2019 за рубеж разошлись почти четверть миллиона (242 500) путевок. И причина здесь одна. Отдых с пользой для здоровья - марка, которую мы сохранили и которая сегодня ценится. 

Подход к каждому клиенту индивидуальный. В первый день терапевт назначит все необходимые процедуры, а дальше возьмет на контроль весь лечебный процесс. И так в каждом из сотни белорусских санаториев. К слову, они располагаются не только на Нарочи или, к примеру, в Браславе. Есть все условия для того, чтобы привлечь туриста в каждый уголок Беларуси.

Это подворье одним из первых влилось в новое течение в индустрии. Минчанин Дмитрий Наконечный любил сплавляться по местному водохранилищу. Одно из самых ярких впечатлений  - заброшенное историческое здание на берегу. Не раздумывая, решил выкупить и восстановить. И если сначала дом стал местом отдыха только для себя, то со временем здешние красоты стали привлекать все больше людей.


Возродить деревни, создать рабочие места и принести доход в сельскую местность


Для этого и нужно было развивать агроэкотуризм. Указ, который обеспечил все условия, вышел в 2006. Теперь, чтобы зарабатывать на своей усадьбе, нужно было заплатить всего одну базовую в год! Но и на этом не остановились. Пересмотреть подходы к развитию отрасли поручал Глава государства.

Новым указом о развитии агроэкотуризма ведение такого бизнеса еще больше упростили. У владельцев домиков в деревне официально появилась возможность зарабатывать на свадьбах и корпоративах. И все за ту же одну базовую в год. Сегодня хозяева усадеб развивают сельский туризм сообща. Вместе продвигают услуги и обмениваются гостями. 


Количество усадеб в Беларуси стабильно растет -  за прошлый год на 12 процентов


Теперь их почти три тысячи (2 800). Туризм в стиле эко пользуется большой популярностью: в 2019 полмиллиона посетителей (514 000) из 78 стран! Такая статистика - во многом заслуга безвизового режима.

Тогда стало возможным взять велосипед на территории Польши и закончить поездку уже в Беларуси. Востребованность таких путешествий показала: опыт нужно распространить на всю страну. Это сделали в начале 2017. Пять дней без виз для тех, кто попадает в страну в Национальном аэропорту Минск. За год - плюс 80 000 иностранцев. В 2018 пошли на беспрецедентный шаг:  теперь в таком формате гости из-за рубежа могут находиться в Беларуси месяц. И нам есть что показать.

И еще больше возможностей  на совместной территории Брестской и Гродненской областей. С ноября 2019 туда можно попасть без визы через наземные пункты пропуска. 

Национальные парки, водные каналы, мемориалы и памятники архитектуры -  все это стало доступно иностранному туристу благодаря безвизу. В таком формате в Беларусь приехали около 700 000 человек. Особенно большой наплыв наблюдается во время глобальных событий, важных для всего мира. Опыт II Европейских игр показал: мы сумели принять гостей со всей Европы, показать им не только столицу, но и каждый уголок нашей страны и увеличить доходы от туризма. В таком же режиме работаем и сейчас. И говорим: "Мы это сделали!"

 
Теги: Минск
 
 
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Туристический сезон - 2020 в разгаре. Несмотря на пандемию, страны открывают свои границы для путешественников со всего мира. Белорусы уже летают на отдых в Албанию и...
 
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