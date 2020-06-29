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У белорусских абитуриентов сегодня ЦТ по обществоведению
29.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ белорусских абитуриентов сегодня очередной этап тестирования. В 11 утра начнется испытание по обществоведению. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность и ручку. На решение заданий отводится полтора часа. Отметим, в этом году во всех пунктах тестирования соблюдается противоэпидимический режим. В аудиториях может находиться не более 50 человек. Абитуриенты размещаются на расстояние метра друг от друга. Рекомендовано использование масок.
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У белорусских абитуриентов сегодня очередной этап тестирования. В 11 утра начнется испытание по обществоведению. При себе нужно иметь пропуск, документ,...
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