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У белорусских абитуриентов сегодня ЦТ по обществоведению

29.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У белорусских абитуриентов сегодня очередной этап тестирования. В 11 утра начнется испытание по обществоведению. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность и ручку. На решение заданий отводится полтора часа. Отметим, в этом году во всех пунктах тестирования соблюдается противоэпидимический режим. В аудиториях может находиться не более 50 человек. Абитуриенты размещаются на расстояние метра друг от друга. Рекомендовано использование масок.
 
 
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У белорусских абитуриентов сегодня очередной этап тестирования. В 11 утра начнется испытание по обществоведению. При себе нужно иметь пропуск, документ,...
 
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