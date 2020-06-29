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Почти 13,5 тыс. детей оздоровились в лагерях за первую смену
29.06.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПочти 13,5 тыс. детей из Минска отдохнули в оздоровительных лагерях за первую летнюю смену. В июне ребят принимали 342 объекта с дневным и круглосуточным пребыванием. Во всех лагерях проводились санитарно-гигиенические мероприятия. Воспитанники соблюдали социальную дистанцию. Было исключено проведение всех видов массовых мероприятий. Детей занимали в объединениях по интересам, для них организовывали виртуальные экскурсии. За состоянием здоровья воспитанников следили медицинские работники.
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Почти 13,5 тыс. детей из Минска отдохнули в оздоровительных лагерях за первую летнюю смену. В июне ребят принимали 342 объекта с дневным и круглосуточным пребыванием....
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