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Подвоз питьевой воды в автоцистернах по Фрунзенскому и Московскому районам столицы приостановлен

29.06.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мониторинг качества воды не прекращается 

В случае возникновения вопросов, связанных с качеством воды, следует обращаться в диспетчерскую службу Минскводоканала. Мониторинг качества жидкости тем временем не прекращается. Проблема, которая волновала жителей нескольких районов столицы, полностью решена. Воду можно использовать и для бытовых нужд, и в пищу. Как отметил накануне вице-премьер Владимир Кухарев, пострадавших от некачественного оказания услуги освободят от уплаты за воду за весь июнь. Проработать этот вопрос правительству поручил Президент. Механизм перерасчета станет известен в ближайшее время.
 
 
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Мониторинг качества воды не прекращается  В случае возникновения вопросов, связанных с качеством воды, следует обращаться в диспетчерскую службу...
 
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