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400 видов животных со всех уголков планеты обитают в столичном зоопарке

29.06.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столичном зоопарке идет обустройство новых вольеров. Сегодня здесь обитает более 400 видов животных со всех уголков планеты. На летнее время меняется рацион питания животных: в него добавляют больше свежих овощей, фруктов и зелени - листвы и веток деревьев. Сотрудники зоосада внимательно следят за тем, чтобы во всех вольерах была свежая питьевая вода. При необходимости землю в звериных апартаментах поливают. Крупным млекопитающим положены регулярные водные процедуры. 

Ольга Колмакова, методист минского зоопарка: "У нас уже совсем скоро появится новый вольер для медведицы Нюры, достраивают целый блок новых апартаментов для обезьян. Кроме того, в новой части зоопарка добавляются новые отделы в террариуме".

Также сейчас идет реставрация набережной. Новый дизайн приобретут мостики и смотровые площадки для наблюдения за водоплавающими птицами.

 
 
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В столичном зоопарке идет обустройство новых вольеров. Сегодня здесь обитает более 400 видов животных со всех уголков планеты. На летнее время меняется рацион...
 
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