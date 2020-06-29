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400 видов животных со всех уголков планеты обитают в столичном зоопарке
29.06.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столичном зоопарке идет обустройство новых вольеров. Сегодня здесь обитает более 400 видов животных со всех уголков планеты. На летнее время меняется рацион питания животных: в него добавляют больше свежих овощей, фруктов и зелени - листвы и веток деревьев. Сотрудники зоосада внимательно следят за тем, чтобы во всех вольерах была свежая питьевая вода. При необходимости землю в звериных апартаментах поливают. Крупным млекопитающим положены регулярные водные процедуры.
Ольга Колмакова, методист минского зоопарка: "У нас уже совсем скоро появится новый вольер для медведицы Нюры, достраивают целый блок новых апартаментов для обезьян. Кроме того, в новой части зоопарка добавляются новые отделы в террариуме".
Также сейчас идет реставрация набережной. Новый дизайн приобретут мостики и смотровые площадки для наблюдения за водоплавающими птицами.
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В столичном зоопарке идет обустройство новых вольеров. Сегодня здесь обитает более 400 видов животных со всех уголков планеты. На летнее время меняется рацион...
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