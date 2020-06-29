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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 400 видов животных со всех уголков планеты обитают в столичном зоопарке В столичном зоопарке идет обустройство новых вольеров. Сегодня здесь обитает более 400 видов животных со всех уголков планеты. На летнее время меняется рацион...

В столичном зоопарке идет обустройство новых вольеров. Сегодня здесь обитает более 400 видов животных со всех уголков планеты. На летнее время меняется рацион питания животных: в него добавляют больше свежих овощей, фруктов и зелени - листвы и веток деревьев. Сотрудники зоосада внимательно следят за тем, чтобы во всех вольерах была свежая питьевая вода. При необходимости землю в звериных апартаментах поливают. Крупным млекопитающим положены регулярные водные процедуры.Также сейчас идет реставрация набережной. Новый дизайн приобретут мостики и смотровые площадки для наблюдения за водоплавающими птицами.