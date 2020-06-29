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Супербыстрая зарядка для электромобилей. В Витебске начнут выпускать электрозаправочные станции

29.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске начнут выпускать электрозаправочные станции мощностью 150 киловатт-час. Сейчас проект в стадии разработки. Идет процесс изготовления опытного образца, а уже осенью этого года на заводе "Витязь" начнутся приемочные испытания. Новые устройства будут почти в три раза мощнее тех, которые сейчас изготавливает предприятие. Они позволят полностью зарядить электромобиль с аккумулятором в 40 киловатт за 10-15 минут.

Александр Борисович, заместитель главного инженера, главный конструктор ОАО "Витязь": "Разработчики электромобилей идут на увеличение мощности аккумуляторов для осуществления большего пробега. Соответственно, зарядные устройства должны позволять также быстро осуществлять зарядку аккумуляторов большей мощности".

Планируется, что серийное производство станций мощностью 150 киловатт-час начнется уже в конце этого года. О том, как развивается зеленая экономика Беларуси, смотрите в среду в новой серии проекта "На контроле Президента".

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске начнут выпускать электрозаправочные станции мощностью 150 киловатт-час. Сейчас проект в стадии разработки. Идет процесс изготовления опытного образца, а...
 
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