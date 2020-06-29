|
Проблему некачественной воды в Минске теперь решает Следственный комитет
29.06.2020 22:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВедомство возбудило уголовное дело по статье "Служебная халатность". Следователи допрашивают работников предприятия, изъята техническая документация. Также отобраны пробы воды в различных районах Минска, по образцам назначена комплексная химическая экспертиза. По предварительной информации, поступление некачественной воды произошло в результате бездействия или ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Служебная халатность". Следователи допрашивают работников предприятия, изъята техническая документация. Также...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)