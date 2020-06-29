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Проблему некачественной воды в Минске теперь решает Следственный комитет

29.06.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Служебная халатность". Следователи допрашивают работников предприятия, изъята техническая документация. Также отобраны пробы воды в различных районах Минска, по образцам назначена комплексная химическая экспертиза. По предварительной информации, поступление некачественной воды произошло в результате бездействия или ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.
 
Теги: Минск
 
 
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Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Служебная халатность". Следователи допрашивают работников предприятия, изъята техническая документация. Также...
 
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