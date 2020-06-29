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Образование будущего, рост зарплат и разработка новых правил поступления в вузы. Встреча Президента с преподавательским активом

29.06.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Образование будущего, материальная база для студентов, рост зарплат педагогов и разработка новых правил поступления в вузы. Вот таким на злобу дня получился сегодня большой разговор Президента с преподавательским активом страны. Диалог  масштабный во всех смыслах - пригласили тысячу человек! Образование - тема, которая по сути затрагивает каждую белорусскую семью. Поэтому разговор о совершенствовании процесса обучения в вузах и школах постоянно идет на высшем уровне. В фокусе внимания и все проблемные вопросы. Сегодня важно все - не только качество и доступность образования, но и воспитание подрастающего поколения. Пандемия показала необходимость работать и над дистанционным обучением. Но очевидно,  что электронный формат не заменит живого общения и личного контакта с учителем. Об этом и о важности говорить с детьми на одном языке  с педагогической элитой пообщалась Наталья Бреус

Образование будущего

Кажется, только-только прошел республиканский выпускной. Здесь ребят провожали во взрослую жизнь. Но полностью поддаваться каникулярному настроению педагогам еще рано. Пожалуй, не случайно после общения с молодежью Президент собирает педагогический актив. Все просто, никакой конспирологии - образование и воспитание подрастающего поколения  было и есть вопрос номер один. 

Учителя, доценты, профессура - 1 000 педагогов со всей страны. Те, кто каждый день вкладывает знания,  а часто и душу  в наших детей. Как не воспользоваться возможностью пообщаться в кулуарах на злобу дня. 

Образование будущего, рост зарплат и разработка новых правил поступления в вузы. Встреча Президента с преподавательским активом

Конкурировать сегодня приходится не просто по образовательным методикам, программам. Конкуренция глобальная - идет нешуточная борьба за умы молодых ребят. Все мы это чувствуем. Хотя открывая встречу, профильный министр скажет и про доступность образования каждому, и про новации в учебе, как приходится менять подходы с учетом нынешних реалий. Но сделает главную ремарку.

Образование - стратегическая отрасль страны 

Александра Лукашенко не упрекнешь в редких встречах с педагогами - держит руку на пульсе образовательного процесса. И как Президент, и как отец вникает в проблемы. И не важно - речь идет о новых учебниках, загрузке школьников, ЦТ или экспорте образовательных услуг. Жизнь меняется - меняются и подходы в обучении. Неизменным остается отношение к педагогам - на основе уважения и доверия. 

Система образования: не ломать, а строить!

Конечно, выстраивать современное национальное образование пришлось не на пустом месте - от большой советской страны досталась вполне рабочая система. Это с одной стороны, с другой - износившаяся инфраструктура, слабая материальная база. Было не просто и учить, и учиться! Но и тогда, и сейчас Президент повторяет:  "Ломать - не строить!".
 

В Беларуси продолжат внедрять модель "Университет 3.0"

По уровню образования Беларусь в тридцатке  наиболее развитых стран мира. Это далось не быстро и не просто. Но сегодня учим своих ребят, за белорусским дипломом все чаще едут и иностранцы. Ставку делают на практико-ориентированное обучение. Помогают с первым рабочим местом и трудоустройством. В первую очередь сосредоточены на том, чтобы качество подготовки было на уровне. В ближайшее время и бытовые условия подтянут.  Президент лично курирует обеспеченность учащихся жильем. Чего стоит свежеотстроенная студенческая деревня - такие апартаменты и язык не повернется назвать общагой.

У каждого студента будет место в общежитии

Немало копий сломано вокруг того, как сделать процесс учебы лучше и современнее. А вообще чего только не предлагали - вплоть до того, чтобы сделать образование платным. Тем самым лишив многих возможности в принципе его получить.  Президент на такое не пошел. 

Чтобы ни предлагали - во главу угла Президент всегда ставит принцип справедливости. И когда дело касается доступности обучения, и когда речь о правилах поступления. Ведь за галочками в тестах важно видеть человека. 

Образование будущего, рост зарплат и разработка новых правил поступления в вузы. Встреча Президента с преподавательским активом



 
 
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Образование будущего, материальная база для студентов, рост зарплат педагогов и разработка новых правил поступления в вузы. Вот таким на злобу дня получился...
 
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