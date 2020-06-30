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«Прорабатываем вопрос». Минобразования - об альтернативах ЦТ по поручению президента
30.06.2020 18:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера Александр Лукашенко
В Министерстве образования сообщили, что они еще прорабатывают этот вопрос.
— Изобретать велосипед не нужно, у нас были вступительные испытания, а по некоторым специальностям они есть, — отметила Ремма Герловская, консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования. — На данный момент у нас готова новая редакция правил приема. Она прошла согласования, и в Минюсте прошла юридическую экспертизу. Единственное — мы предлагаем по некоторым специальностям установить дополнительные вступительные испытания, чтобы не закрывать их исключительно централизованным тестированием.
На данный момент в ведомстве планируют создать рабочую группу, которая займется разработкой новых правил приема.
— Разработанные нормы будут дорабатываться из тех, что уже есть, или же будут готовиться с нуля? — уточнили журналисты.
— Скорее всего с учетом поручения главы государства очень многое пойдет с нуля, — уточнила специалист. — Но в качестве основы они (разработанные нормы. — Прим. TUT.BY) будут приняты во внимание.
Напомним, в стране продолжается вступительная кампания-2020. На ЦТ в этом году записалось около 64 тысяч человек. Первые три дня парни и девушки сдавали русский и белорусский языки. На тесты не явилось 4655 абитуриентов, которые планировали писать тестирование в эти дни. Четверых удалили за использование мобильного. Еще шестеро по медицинским показаниям будут сдавать тестирование в резервные дни.
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Президент поручил разработать новые правила поступления в вузы. TUT.BY поинтересовался у специалистов, какие могут быть альтернативы ЦТ.
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