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«Прорабатываем вопрос». Минобразования - об альтернативах ЦТ по поручению президента

30.06.2020 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера Александр Лукашенко заявил, что приемной комиссии нужно видеть человека, который поступает в вуз, а не только результат его ЦТ. Президент поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления. TUT.BY поинтересовался у специалистов, какие могут быть альтернативы тестированию.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Министерстве образования сообщили, что они еще прорабатывают этот вопрос.

— Изобретать велосипед не нужно, у нас были вступительные испытания, а по некоторым специальностям они есть, — отметила Ремма Герловская, консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования. — На данный момент у нас готова новая редакция правил приема. Она прошла согласования, и в Минюсте прошла юридическую экспертизу. Единственное — мы предлагаем по некоторым специальностям установить дополнительные вступительные испытания, чтобы не закрывать их исключительно централизованным тестированием.

На данный момент в ведомстве планируют создать рабочую группу, которая займется разработкой новых правил приема.

— Разработанные нормы будут дорабатываться из тех, что уже есть, или же будут готовиться с нуля? — уточнили журналисты.

— Скорее всего с учетом поручения главы государства очень многое пойдет с нуля, — уточнила специалист. — Но в качестве основы они (разработанные нормы. — Прим. TUT.BY) будут приняты во внимание.

Напомним, в стране продолжается вступительная кампания-2020. На ЦТ в этом году записалось около 64 тысяч человек. Первые три дня парни и девушки сдавали русский и белорусский языки. На тесты не явилось 4655 абитуриентов, которые планировали писать тестирование в эти дни. Четверых удалили за использование мобильного. Еще шестеро по медицинским показаниям будут сдавать тестирование в резервные дни.

 
 
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Президент поручил разработать новые правила поступления в вузы. TUT.BY поинтересовался у специалистов, какие могут быть альтернативы ЦТ.
 
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