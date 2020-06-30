«Будем менять страну к лучшему». История Эдуарда Бабарико, который возглавил штаб отца и оказался в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Почти две недели назад претендент на пост президента Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом. С тех пор они водворены в СИЗО КГБ, обвинение им предъявлено, но вот по какой статье — «тайна следствия». Почему вопросы со стороны силовиков к молодому человеку появились только сейчас? Он отвечает за то, что сын Бабарико? Девушка Эдуарда, его лучшие друзья и адвокаты рассказали TUT.BY, почему для него так было важно оставаться жить в своей стране, как он начал зарабатывать первые деньги и о том, какие открытки шлют Эдуарду в СИЗО.



Эдуард Бабарико и Александра Зверева вместе уже много лет. Фото: семейный архив

Что мы знаем официально о задержании Виктора и Эдуарда Бабарико? Не так много. По заявлению КГК, Виктор Бабарико якобы являлся « руководителем противоправной деятельности », в результате которой со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов. Какое конкретно обвинение предъявлено Виктору Бабарико, следствие не оглашает, а с адвокатов взяты подписки о неразглашении. С сыном Бабарико Эдуардом, который в предвыборной гонке поддержал отца и возглавил его инициативную группу, ситуация еще более непонятная. В Белгазпромбанке он не работал, но ему также предъявили обвинение. И оно тоже официально «тайна следствия». На своей странице в Facebook Александра Зверева, девушка Эдуарда Бабарико, писала : молодой человек обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Он руководил краудфандинговыми платформами Ulej и MolaMola.

— Буквально в пятницу, 26 июня, мы с коллегой Ириной Воронковой впервые смогли посетить Эдуарда в СИЗО, до этого виделись только во время следственных действий. На условия содержания он не жалуется, чувствует себя хорошо, держится, все понимает, ни одного письма еще не получил, — рассказывает TUT.BY адвокат Татьяна Шишковец.

В тот день защитники пришли в СИЗО в 9 утра, а смогли попасть к Эдуарду в 16.30, их встреча длилась полтора часа.

Адвокаты говорят, что находясь в СИЗО, Эдуард, как и отец, слышал, что люди поддерживали задержанных во время акции солидарности на проспекте Независимости. Больше — никакизх подробностей. Ни деталей уголовного дела, ни статью обвинения защитники не имеют права разглашать.

— Впервые слышу, чтобы следствие не разрешало называть статьи, по которым предъявлено обвинение. Это что-то новое?

— Нет, по каким-то делам тоже нельзя разглашать. Это в подписке (о неразглашении — Прим. TUT.BY) не расписывается, общие формулировки. Но комментировать ход следствия и статьи не можем.

— Вы впервые в своей практике не можете назвать статьи УК?

— Наверное, да, — отвечает Татьяна Шишковец.



Семья Бабарико часто путешествует вместе. Но фото — Виктор Бабарико, дочка Маша с мужем и Эдуард с Александрой. Фото: семейный архив

В разговоре с TUT.BY адвокат штаба Максим Знак отмечает: его коллеги и раньше сталкивались со случаями, когда статьи, по которым предъявлено обвинение, относили к «тайне следствия».

— И в таких ситуациях сложно обеспечивать защиту, особенно при наличии в СМИ каких-то отголосков дела. Получается, с одной стороны идут информационные вбросы, с другой стороны — адвокаты ничего не могут комментировать, потому что находятся под подпиской. Это сложная ситуация с правовой точки зрения, — говорит Максим Знак.

«Он был сторонником того, чтобы в нашей стране „трава была зеленее“, а не где-то там»

— Прямо представляю себе Эдика, это точно про него. Он очень рассудительный, — так на слова адвоката о том, что в СИЗО КГБ Эдуард «держится, все понимает» отреагировал один из лучших друзей задержанного.

Сейчас, кажется, силовиков интересует не только семья Бабарико, но и близкое окружение Виктора Дмитриевича, его бывшие сотрудники. Многие из этих людей задержаны, поэтому, соглашаясь на беседу с журналистом, мы спрашиваем у лучших друзей Эдуарда, готовы ли они выступать публично. Готовы. Во-первых, уверены, что их друг ни в чем не виноват. Во-вторых, надеются, что следствие во всем разберется.

Эдуарду Бабарико 30 лет, он руководит краудфандинговыми платформами Ulej и MolaMola. До предвыборной кампании почти не появлялся в СМИ, если и давал интервью, то рассказывал о своих проектах .



Михаил и Эдуард дружат с первого класса. Фото: семейный архив

Лучшие друзья Эдуарда Бабарико — это школьные товарищи. С Михаилом Озашвили и Ярославом Мартыненко он дружит с первого класса, с Дмитрием Шугановым — с седьмого.

— Мы все учились в гимназии № 1 Минска: знаю Эдика почти всю сознательную жизнь. С ним многие хотели дружить и общаться, потому что с Эдиком легко и интересно, — рассказывает Михаил Озашвили и вспоминает, как в седьмом классе вся их компания выбрала направление «физмат». — Эдик всегда был обаятельным, хорошо воспитанным, занимался спортом и ходил в музыкальную школу по классу гитары. И когда в гимназии были мероприятия, его всегда просили выступить.

Вопрос о том, где получать образование, у парней даже не стоял — они сразу для себя решили, что будут учиться в Беларуси, хотя в те годы уже было модным уезжать в Польшу и Литву. Единственное, в чем разошлись лучшие друзья — в выборе университета и специальности. Эдуард выбрал Белорусский государственный экономический университет и специальность «Экономика и управление предприятиями», Михаил и Ярослав — БГУ, Дмитрий — БНТУ.



Парни считают, что самая крепкая дружба та, которая началась в детстве. Фото: семейный архив

— Когда кто-то собирался поступать в университет за границей, Эдик всегда интересовался, почему такой выбор. Он сторонник того, чтобы в нашей стране «трава была зеленее», а не где-то там. Помню, как во время обсуждения этой темы, Эдик сказал, что лучше потратить время на развитие, самообразование и стать тем, кого смогут услышать, с чьим мнением будут считаться. Тогда проще будет менять этот мир к лучшему, — вспоминает ту беседу Михаил.

«Самый ценный совет от Эдика: «Не бояться мечтать и не опускать руки»

По словам Ярослава, их класс вообще оказался дружным, многие ребята сейчас живут в других странах, но связь бывшие одноклассники все равно поддерживают. О том, что Эдуард может пойти по стопам отца и делать карьеру в банковской сфере, речи никогда не шло. Для него было важно состояться в жизни самому. В качестве шутки Ярослав вспоминает, как в первом классе их записывали на видео, задавали вопрос, кем дети хотят стать, когда вырастут.

— И вот тогда Эдик сказал: «Хочу быть, как папа, работать в банке». А уже в старших классах он стал что-то придумывать, какие-то сервисы, помню, как мы запустили с ним интернет-журнал, но это детское увлечение долго не просуществовало. Потом появился портал для путешественников, сервис для грамотного планирования времени, — рассказывает TUT.BY Ярослав Мартыненко. — Эдик очень разносторонний: занимался конным споротом, дайвингом, ходил на курсы, чтобы поддерживать навыки игре на гитаре. Где-то год назад увлекся космосом, даже команду собрал и выступал с этой идей на какой-то англоязычной конференции.



Ярослав и Эдуард в прошлом году отправились в путешествие по Беларуси на мотоциклах. Фото: семейный архив

Как говорят наши собеседники, в гимназии № 1 был отличный уровень преподавания английского языка, поэтому Эдуард без проблем читает англоязычную литературу. Особенно интересуется историями успешных людей: Стива Джобса, Илона Маска, Марка Цукерберга.

— Как-то зимним вечером гуляли с Эдиком по городу, пошел снег, остановились, вечер был красивый, и мы разговорились о том, как нам нравится наша страна, что жить хотим именно здесь, — делится с нами Ярослав.

На вопрос, какой самый ценный совет дал ему Эдуард, он мгновенно отвечает: «Не бояться мечтать и не опускать руки».



Книжная полка Эдуарда Бабарико. Фото: семейный архив

— Эдик по жизни лидер, он за 10 минут может рассказать про новую идею так, что люди вскакивают и говорят: «Так почему мы это не делаем? Давайте делать!». Он всегда стремится сделать что-то полезное для мира, создать продукт, сервис, услугу, которые бы приносили пользу обществу. Было много разных проектов, конечно, самые успешные — Ulej и MolaMola, — приводит примеры Михаил.

MolaMola — фандрайзинговая платформа, запущенная с помощью краудфандинговой платформы Ulej.by, чьим финансово-технологическим партнером является Белгазпромбанк, которым 20 лет руководил Виктор Бабарико.

«Почему неуплату налогов обнаружили, когда папа стал выдвигаться в кандидаты в президенты?»

Рассказывая про своего друга, парни улыбаются: проще назвать, чем не увлекается Эдуард, чем перечислять его хобби. Как только у друзей появлялось свободное время, они шли на квесты, путешествовали по стране на машине, например, в прошлом году на мотоциклах поехали в Витебск и на Браславские озера, сплавлялись на байдарках, ходили в палаточные походы.

— У нас есть традиция с Эдиком ходить в кино на новые ужастики. Мы все разные, но, наверное, самые крепкие компании те, которые сформировались в детстве. Мы вместе росли и вместе взрослели, а главное, нам всегда есть о чем поговорить, — так объясняет давнюю дружбу Дмитрий Шуганов.



Лучшие друзья часто проводят время вместе и им всегда есть что обсудить. Фото: семейный архив

Особая тема для разговора — трепетные и близкие отношения в семье Бабарико. Родные «держатся друг за друга», и для Эдуарда важно встречать Новый год в кругу близких.

— У него замечательные родители, хорошее воспитание, — продолжает Дмитрий. — Стоит побывать на каком-то празднике у Бабарико, чтобы понять, какая это крепкая семья. После смерти мамы Эдик еще больше сблизился с отцом, стал дня него опорой.

Что касается финансов, по словам друзей, Эдуард знает ценность деньгам, никогда ими не сорит и не делает акцент на то, из какой он семьи.

— Например, я люблю кроссовки — коллекционирую их, а Эдик это не очень понимает. Ему хватает двух пар в сезон. Он сам по себе скромный человек, это можно понять, если посмотреть на его квартиру , — отмечает Дмитрий.



Для Эдуарда важно проводить время с близкими. Фото: семейный архив

Друзья Эдуарда надеются поскорее его обнять, верят, что он справится с этой ситуацией. На одной из отправленных в СИЗО КГБ открыток для Виктора Бабарико написано «Усё будзе добра!», а специально для Эдуарда друзья распечатали скриншот из google, где в поисковой строке сейчас выбивает: «Кто лучший человек? Эдуард Бабрико».

Парни думали над тем, почему их лучший друг оказался за решеткой:

— Логических объяснений нет. Почему неуплату налогов обнаружили только сейчас, когда его папа стал выдвигаться в кандидаты в президенты? Наверное, он задержан, потому что сын своего отца.

«Если меня задержат, это будет верх цинизма»

Последние семь лет Эдуард живет вместе с любимой девушкой Александрой Зверевой. Сейчас именно Саша закрывает многие бытовые вопросы: собирает сумки в СИЗО КГБ, общается с адвокатами. Сестра Эдуарда живет в Австралии, поэтому не может решать вопросы, связанные с задержанием отца и брата, а дедушка Эдуарда проходит очередной курс химиотерапии.

— Виктор Дмитриевич рассказывал в интервью, как накануне предвыборной компании сын спросил: «Ты все свои грехи знаешь?» Выходит, Эдуард не исключал задержания отца? А своего?

— Если живешь в Беларуси, следишь за происходящим и можешь устанавливать простейшие причинно-следственные связи, нетрудно понять, какие риски связаны с выдвижением на пост президента. Особенно при условии, что белорусы тебя поддержат. А Виктора Дмитриевича, как вы знаете, поддержали. Даже не уверена, что он рассчитывал на такую поддержку, — рассказывает TUT.BY Александра Зверева. — Вы же видите, как сейчас комиссии отбраковывают подписи. Эти подписи собирали волонтеры: бесплатно, по собственному желанию. Каждого из них инструктировали о правилах заполнения, а по малейшим вопросам по заполнению мы обращались к координаторам. Все подписи неоднократно проверяли в штабе. Понимаете? У меня сети разрываются от количества сообщений, в которых люди пишут: «Как? Почему? Мы за каждую подпись отвечаем». Так что, отвечая на вопрос — да, Виктор Дмитриевич знал, на какой риск шел.

Что касается Эдуарда, мы говорили с ним в среду вечером, буквально накануне задержания, и я задала вопрос: «Эдик, если так случится, что тебя задержат, какой план действий? Как смогу тебе помочь?». Эдик ответил: «Ты должна понимать, что не я баллотируюсь. Я совершенно чист перед законом, не вел никакой оперативной деятельности в компаниях, которые фигурируют в расследовании, поэтому тут даже выдумать что-то будет крайне сложно. Если меня задержат, это будет верх цинизма». В четверг утром его задержали. Единственное, что Эдик сделал — дал мне номера телефонов адвокатов. Связалась с ними сразу, как только узнала о том, что случилось.



Александра с дедушкой Эдуарда

— Александра, вы знаете, какие статьи УК вменяют вашему молодому человеку?

— Единственная информация, которую можно назвать достоверной, прозвучала в день задержания от дежурного в ДФР: он назвал номер статьи, я попросила уточнить, что она подразумевает, ответ — уклонение от уплаты налогов.

Адвокат не имеет права разглашать детали следствия, а вот господин Тертель (председатель КГК — Прим. TUT.BY) может делать заявления про «кукловодов» . Если что-то станет комментировать адвокат — он понесет ответственность, господин Тертель — нет.

— Эдуард вообще интересовался политикой до мая этого года?

— Эдик в целом человек интересующийся, поэтому о политике знал немало. Мог на эту тему порассуждать, мне всегда интересно его слушать. Иногда подобные темы Эдик обсуждал с отцом, я эти диалоги прерывала поднятой рукой со словами: «Минуточку внимания! Объясните, что значит это слово». И они великодушно поясняли, — улыбается Александра.



Эдуард Бабарико и Александра Зверева. Фото: семейный архив

— Когда мы с вами договаривались об интервью, вы написали: «Если что, я готова сесть». Не исключаете того, что следователи придут и за близким кругом Эдуарда?

— Во время проверок в Белгазпромбанке, в ходе которого были задержаны все топ-менеджеры, были арестованы также друзья Виктора Дмитриевича, которые к делу отношения не имели. Совсем. Среди них Светлана Купреева , ей четыре дня не передавали личные вещи, а адвоката к ней пустили недели через две.

Я понимаю, что задерживать меня совершенно не за что, но понимаю и другое — это всего лишь вопрос чьего-то желания. Я не готова прятаться, уезжать в лес, откровенно злит, что в Беларуси принято вечно чего-то бояться. Я от этого устала.

«Мы останемся здесь и будем менять страну к лучшему»

— На сегодняшний день все имущество Эдуарда арестовано? Имеете ли вы право жить в его квартире?

— Все имущество Эдика арестовано. Насколько знаю: это означает, что в данный момент его нельзя продавать или дарить. В доме на Вяче сейчас живет подруга семьи: помогает по хозяйству, следит за домом и животными. Еще там находится дедушка Эдика по маминой линии. На этой неделе ему делают очередной курс химиотерапии. Адвокат говорит, Эдик очень переживает по этому поводу. Представляете, сколько всего навалилось на дедушку? Дочь погибла, зять и внук задержаны, впереди — курс химии. Но он держится молодцом.

— Вы получили хоть одно письмо из СИЗО КГБ? Если да, что пишет Эдуард?

— Эдику и Виктору Дмитриевичу отправляют огромное количество писем, они еще ничего не получили. Лично я пишу Эдику каждый день, пока в ответ ничего не получила.

— Друзья Эдуарда рассказывают, что он никогда не рассматривал возможности уехать из страны.

— Несколько дней назад мне написала подруга, которая 15 лет назад переехала в Норвегию. Она вспомнила разговор семилетней давности с Эдиком, он спрашивал, почему она решила уехать за границу, выслушал и сказал: «Значит мы останемся здесь и будем менять страну к лучшему».



Эдуард считал: если его задержат, то это «будет вверх цинизма». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

И Эдик, и его отец все эти годы старались делать все, чтобы в Беларуси появлялось что-то новое, значимое. Именно поэтому банк возвращал на родину картины, финансировал фестиваль «Теарт» и организовывал осенний салон. Помню, как попала на первый спектакль в рамках «ТЕАРТА», выхожу и буквально кричу: «Боже мой, как это круто!». Эдик смеялся, говорил: «Так что же с тобой начнется, когда дойдет до международной программы?» Я такого вообще никогда не видела. Эдик очень любит Беларусь и хотел бы здесь жить. А еще Эдик любит вызовы. Так что не удивлюсь, если все, что происходит с ним сейчас, воспринимает как очередной вызов. Главное, что я совершенно точно знаю, он не падает духом.

TUT.BY так и не смог получить комментарий в КГБ и узнать, почему именно задержан Эдуард Бабарико.