Источник материала: Чырвоны прамень

Многомиллионная аудитория лицезрела танцевальное творчество наших земляков из Новолукомля. Наталья Томашева вместе со своим танцевальным коллективом «Дзіва-Дэнс» представили на суд российского жюри свой «мажореточный» номер и видеопоздравление, которые были включены в онлайн-концерт «Мажоретки! Лучшее!», посвящённый Дню России. Так, среди 43 коллективов из 41 города и 700 участников танцевальный номер наших земляков Федерация Батон Твирлинга и Мажореток оценила по достоинству.





Руководитель коллектива «Дзіва-Дэнс» Наталья Томашева получила Благодарность за высокий профессионализм и активное содействие в подготовке онлайн-конкурса «Мажоретки! Лучшее!», посвящённого празднованию Дня России, Дипломом был отмечен и сам коллектив «Дзіва-Дэнс» вместе с руководителем в рамках вышеназванного онлайн-конкурса.

Молодцы! Так держать!

Желаем Наталье Томашевой и её коллективам успехов и в дальнейшем уверенно расширять границы своего творчества, достигать новых вершин.

Марина МИШУЛКОВА.