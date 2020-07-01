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В Беларуси отменили ограничения для транзитных перевозчиков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси упростили правила регистрации и пребывания иностранцев С этого дня вступают в силу изменения в Закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Они направлены на либерализацию и более широкую...

С этого дня вступают в силу изменения в Закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Они направлены на либерализацию и более широкую реализацию прав иностранных граждан в Беларуси, повышение туристической, инвестиционной привлекательности нашей страны, развитие деловых и частных контактов. Так, прибывшие в Беларусь на срок до 10 суток освобождаются от регистрации в МВД. Расширен перечень оснований для разрешения на временное и постоянное проживание иностранцев.С сегодняшнего дня Совет Министров отменяет введенные в связи с COVID-19 ограничения для транзитных перевозчиков. Напомним, они должны были проезжать только по определенным дорогам, были определены места для стоянок.