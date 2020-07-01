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Следующий этап реконструкции Национального аэропорта Минск закончится в 2025 году

01.07.2020 08:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следующий этап реконструкции Национального аэропорта Минск - основная фаза начнется в следующем году и закончится в 2025. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал гендиректор воздушной гавани. Сейчас согласовывают проектную документацию. Будет построен еще один терминал, открыт многоуровневый паркинг и запущен поезд по железной дороге, которую также достроят к этому сроку. В итоге пассажиропоток должен увеличится до 10 миллионов человек в год. Национальный аэропорт встречает и отправляет суда в десятки стран мира уже 3 десятка лет. Юбилей - именно сегодня. Загадывают увеличение интенсивности полетов. Не за горами и обслуживание трансатлантических рейсов. 

Что скрывают закрытые зоны аэропорта? Съемочная группа Агентства теленовостей побывала там, куда еще до недавнего времени не ступала нога ни одного журналиста. Эксклюзивные кадры в большом репортаже смотрите сегодня в "Панораме".


 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Следующий этап реконструкции Национального аэропорта Минск - основная фаза начнется в следующем году и закончится в 2025. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству...
 
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