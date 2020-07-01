Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О перспективах электротранспорта в Беларуси расскажем в проекте "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы" Нововведения коснулись владельцев электромобилей. Сегодня их зарядка в Беларуси стала платной. Тарифы Белоруснефти за 1 кВт/ч - от 30 до 40 копеек. Конечная цена...

Нововведения коснулись владельцев электромобилей. Сегодня их зарядка в Беларуси стала платной. Тарифы Белоруснефти за 1 кВт/ч - от 30 до 40 копеек. Конечная цена зависит от скорости - заправиться на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Всего сеть национального оператора насчитывает более 260 станций. До конца года оборудуют еще 18. Оплатить зарядку можно будет через приложение. Пропускная способность сети зарядок до 9 тысяч электромобилей в день. О перспективах электротранспорта в Беларуси расскажем всегодня послена