Собирая подписи, команда Лукашенко узнала, что волнует людей. Какие вопросы президент распорядился решить

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». По сообщению пресс-службы президента, комплекс мер основан на вопросах населения, которые были получены по время сбора подписей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В пресс-службе сообщили, что во время сбора подписей за Александра Лукашенко от населения было получено много вопросов (напомним, сообщалось о собранных 2 млн подписей). В результате были выработаны меры по решению наиболее актуальных вопросов.

Обеспечивать выполнение распоряжения будет Совет министров и местные власти.

Общие задачи по стране

в сферах строительства, ЖКХ, транспорта и энергетики:

разработать программу по существенному увеличению электропотребления для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, включая расширение льготных условий для потребителей, которые отапливают электроприборами дома и дачи;

создать условия для развития электротранспорта в стране;

усовершенствовать порядок взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в движении без привязки к прохождению техосмотра;

обеспечить своевременный ремонт дорог, развитие дорожной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, благоустройство территорий;

обеспечить комплексный подход при замене инженерных сетей и элементов благоустройства населенных пунктов, особое внимание уделив местам производства работ возле жилых домов;

максимально учитывать интересы граждан при планировании маршрутов общественного транспорта;

проводить капитальный ремонт жилищного фонда в установленные сроки;

обеспечить надлежащее качество питьевой воды, устойчивое водоснабжение, очистка и отведение сточных вод. Кроме того, власти должны реализовать меры по переводу Минска в 2025 году на водоснабжение только из подземных источников.

в торговле:

усилить контроль за ценами на потребительском рынке;

принять меры реагирования на факты необоснованного повышения цен на товары;

в сферах занятости и соцобеспечения:

решить вопросы занятости населения;

принять эффективные меры по повышению зарплат в организациях с низким уровнем оплаты труда;

контролировать своевременность выплаты зарплаты;

повысить уровень зарплаты за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

в здравоохранении:

реализовать системные мероприятия для оказания населению доступной и качественной медпомощи;

обеспечить наличие необходимых лекарств и контроль за необоснованным ростом цен.

в образовании поручено проработать вопросы по:

изменению формата вступительных экзаменов в вузы по отдельным специальностям, а также поступлению по конкурсу аттестатов для выпускников с целевыми направлениями;

преимущественному праву на зачисление на бюджет в вузы, ссузы и ПТУ на сельскохозяйственные специальности для поступающих на условиях целевой подготовки специалистов (рабочих);

организации в школах при необходимости на уроках труда профессиональной подготовки учащихся по наиболее востребованным сельскохозяйственным профессиям, например, «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «оператор машинного доения» и др.

в денежно-кредитной сфере (совместно с Нацбанком):

обеспечить повышение доступности кредитов для всех категорий граждан для строительства и приобретения жилья;

обеспечить доступность снятия наличных денежных средств со счетов с использованием банковских пластиковых карт, в том числе в сельской местности.

В Брестской области

провести капитальный ремонт с модернизацией хирургического корпуса в Малоритской районной больнице;

построить школы-сады в Кобрине и Столине, общеобразовательную среднюю школу в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, детские ясли-сад в Жабинке.

В Витебской области

разработать и утвердить комплекс мер по развитию Полоцкого района до 2025 года;

открыть инфекционное отделение в центральной больнице в Полоцке;

завершить строительство ФОК в Чашниках;

обеспечить надлежащие условия пребывания и проживания детей в оздоровительном лагере «Юность» филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго».

В Гомельской области

завершить строительство «Центра игровых видов спорта в г. Светлогорске. 1-я очередь — Ледовый дворец»;

открыть магазин в агрогородке Яново Ветковского района;

завершить строительство школы в микрорайоне № 21 Гомеля.

В Гродненской области

строительство резервных скважин, водопроводных сетей и станций обезжелезивания воды в агрогородке Пархимовцы Берестовицкого района;

реконструкция очистных сооружений, модернизация главных канализационных насосных станций, реконструкция и строительство канализационных коллекторов в Лиде;

построить ФОК в Слониме.

В Минской области

построить детсад и школу в Фаниполе, школу — в Столбцах;

построить ФОК в Дзержинске и Старых Дорогах (тут с бассейном);

построить бассейн в Узде;

построить сады в Любани, агрогородке Михановичи, поселке Дружный;

открыть детский сад — начальную школу в микрорайоне № 11 Восточный в Молодечно;

открыть новое здание поликлиники УЗ «Несвижская центральная районная больница» в Несвиже.

В Могилевской области

провести ремонтно-реставрационные работы для сохранения дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района;

построить радиологический корпус № 3 в Могилевском областном онкологическом диспансере и инфекционный корпус в Могилевской больнице № 1;

построить дорогу «Юго-западный обход Могилева»;

построить школу с бассейном и детский сад с бассейном в микрорайоне № 7 Бобруйска.

Для военных

До конца 2020 года должна быть разработана Государственная программа обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2021−2025 годы.

Брестский горисполком до конца 2021 года должен завершить строительство стадиона на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с использованием внебюджетных средств и жилого дома для военнослужащих Брестского гарнизона на условиях долевого строительства.

Также поручено обеспечить военнослужащих страны арендным жильем государственного жилищного фонда в соответствии со статьей 111 Жилищного кодекса.

Совмин, облисполкомы, Мингорисполком и Нацбанк должны каждый квартал докладывать о выполнении поручения и надлежащим образом информировать население о решении вопросов. Контролировать выполнение распоряжения будет КГК и Администрация президента.