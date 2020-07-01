Собирая подписи, команда Лукашенко узнала, что волнует людей. Какие вопросы президент распорядился решить

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». По сообщению пресс-службы президента, комплекс мер основан на вопросах населения, которые были получены по время сбора подписей.
В пресс-службе сообщили, что во время сбора подписей за Александра Лукашенко от населения было получено много вопросов (напомним, сообщалось о собранных 2 млн подписей). В результате были выработаны меры по решению наиболее актуальных вопросов.
Обеспечивать выполнение распоряжения будет Совет министров и местные власти.
Общие задачи по стране
в сферах строительства, ЖКХ, транспорта и энергетики:
разработать программу по существенному увеличению электропотребления для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, включая расширение льготных условий для потребителей, которые отапливают электроприборами дома и дачи;
создать условия для развития электротранспорта в стране;
усовершенствовать порядок взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в движении без привязки к прохождению техосмотра;
обеспечить своевременный ремонт дорог, развитие дорожной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, благоустройство территорий;
обеспечить комплексный подход при замене инженерных сетей и элементов благоустройства населенных пунктов, особое внимание уделив местам производства работ возле жилых домов;
максимально учитывать интересы граждан при планировании маршрутов общественного транспорта;
проводить капитальный ремонт жилищного фонда в установленные сроки;
обеспечить надлежащее качество питьевой воды, устойчивое водоснабжение, очистка и отведение сточных вод. Кроме того, власти должны реализовать меры по переводу Минска в 2025 году на водоснабжение только из подземных источников.
в торговле:
усилить контроль за ценами на потребительском рынке;
принять меры реагирования на факты необоснованного повышения цен на товары;
в сферах занятости и соцобеспечения:
решить вопросы занятости населения;
принять эффективные меры по повышению зарплат в организациях с низким уровнем оплаты труда;
контролировать своевременность выплаты зарплаты;
повысить уровень зарплаты за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест.
в здравоохранении:
реализовать системные мероприятия для оказания населению доступной и качественной медпомощи;
обеспечить наличие необходимых лекарств и контроль за необоснованным ростом цен.
в образовании поручено проработать вопросы по:
изменению формата вступительных экзаменов в вузы по отдельным специальностям, а также поступлению по конкурсу аттестатов для выпускников с целевыми направлениями;
преимущественному праву на зачисление на бюджет в вузы, ссузы и ПТУ на сельскохозяйственные специальности для поступающих на условиях целевой подготовки специалистов (рабочих);
организации в школах при необходимости на уроках труда профессиональной подготовки учащихся по наиболее востребованным сельскохозяйственным профессиям, например, «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «оператор машинного доения» и др.
в денежно-кредитной сфере (совместно с Нацбанком):
обеспечить повышение доступности кредитов для всех категорий граждан для строительства и приобретения жилья;
обеспечить доступность снятия наличных денежных средств со счетов с использованием банковских пластиковых карт, в том числе в сельской местности.
В Брестской области
провести капитальный ремонт с модернизацией хирургического корпуса в Малоритской районной больнице;
построить школы-сады в Кобрине и Столине, общеобразовательную среднюю школу в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, детские ясли-сад в Жабинке.
В Витебской области
разработать и утвердить комплекс мер по развитию Полоцкого района до 2025 года;
открыть инфекционное отделение в центральной больнице в Полоцке;
завершить строительство ФОК в Чашниках;
обеспечить надлежащие условия пребывания и проживания детей в оздоровительном лагере «Юность» филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго».
В Гомельской области
завершить строительство «Центра игровых видов спорта в г. Светлогорске. 1-я очередь — Ледовый дворец»;
открыть магазин в агрогородке Яново Ветковского района;
завершить строительство школы в микрорайоне № 21 Гомеля.
В Гродненской области
строительство резервных скважин, водопроводных сетей и станций обезжелезивания воды в агрогородке Пархимовцы Берестовицкого района;
реконструкция очистных сооружений, модернизация главных канализационных насосных станций, реконструкция и строительство канализационных коллекторов в Лиде;
построить ФОК в Слониме.
В Минской области
построить детсад и школу в Фаниполе, школу — в Столбцах;
построить ФОК в Дзержинске и Старых Дорогах (тут с бассейном);
построить бассейн в Узде;
построить сады в Любани, агрогородке Михановичи, поселке Дружный;
открыть детский сад — начальную школу в микрорайоне № 11 Восточный в Молодечно;
открыть новое здание поликлиники УЗ «Несвижская центральная районная больница» в Несвиже.
В Могилевской области
провести ремонтно-реставрационные работы для сохранения дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района;
построить радиологический корпус № 3 в Могилевском областном онкологическом диспансере и инфекционный корпус в Могилевской больнице № 1;
построить дорогу «Юго-западный обход Могилева»;
построить школу с бассейном и детский сад с бассейном в микрорайоне № 7 Бобруйска.
Для военных
До конца 2020 года должна быть разработана Государственная программа обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2021−2025 годы.
Брестский горисполком до конца 2021 года должен завершить строительство стадиона на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с использованием внебюджетных средств и жилого дома для военнослужащих Брестского гарнизона на условиях долевого строительства.
Также поручено обеспечить военнослужащих страны арендным жильем государственного жилищного фонда в соответствии со статьей 111 Жилищного кодекса.
Совмин, облисполкомы, Мингорисполком и Нацбанк должны каждый квартал докладывать о выполнении поручения и надлежащим образом информировать население о решении вопросов. Контролировать выполнение распоряжения будет КГК и Администрация президента.