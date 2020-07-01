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Собирая подписи, команда Лукашенко узнала, что волнует людей. Какие вопросы президент распорядился решить

01.07.2020 16:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». По сообщению пресс-службы президента, комплекс мер основан на вопросах населения, которые были получены по время сбора подписей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В пресс-службе сообщили, что во время сбора подписей за Александра Лукашенко от населения было получено много вопросов (напомним, сообщалось о собранных 2 млн подписей). В результате были выработаны меры по решению наиболее актуальных вопросов.

Обеспечивать выполнение распоряжения будет Совет министров и местные власти.

Общие задачи по стране

в сферах строительства, ЖКХ, транспорта и энергетики:

  • разработать программу по существенному увеличению электропотребления для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, включая расширение льготных условий для потребителей, которые отапливают электроприборами дома и дачи;
  • создать условия для развития электротранспорта в стране;
  • усовершенствовать порядок взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в движении без привязки к прохождению техосмотра;
  • обеспечить своевременный ремонт дорог, развитие дорожной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, благоустройство территорий;
  • обеспечить комплексный подход при замене инженерных сетей и элементов благоустройства населенных пунктов, особое внимание уделив местам производства работ возле жилых домов;
  • максимально учитывать интересы граждан при планировании маршрутов общественного транспорта;
  • проводить капитальный ремонт жилищного фонда в установленные сроки;
  • обеспечить надлежащее качество питьевой воды, устойчивое водоснабжение, очистка и отведение сточных вод. Кроме того, власти должны реализовать меры по переводу Минска в 2025 году на водоснабжение только из подземных источников.

в торговле:

  • усилить контроль за ценами на потребительском рынке;
  • принять меры реагирования на факты необоснованного повышения цен на товары;

в сферах занятости и соцобеспечения:

  • решить вопросы занятости населения;
  • принять эффективные меры по повышению зарплат в организациях с низким уровнем оплаты труда;
  • контролировать своевременность выплаты зарплаты;
  • повысить уровень зарплаты за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

в здравоохранении:

  • реализовать системные мероприятия для оказания населению доступной и качественной медпомощи;
  • обеспечить наличие необходимых лекарств и контроль за необоснованным ростом цен.

в образовании поручено проработать вопросы по:

  • изменению формата вступительных экзаменов в вузы по отдельным специальностям, а также поступлению по конкурсу аттестатов для выпускников с целевыми направлениями;
  • преимущественному праву на зачисление на бюджет в вузы, ссузы и ПТУ на сельскохозяйственные специальности для поступающих на условиях целевой подготовки специалистов (рабочих);
  • организации в школах при необходимости на уроках труда профессиональной подготовки учащихся по наиболее востребованным сельскохозяйственным профессиям, например, «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «оператор машинного доения» и др.

в денежно-кредитной сфере (совместно с Нацбанком):

  • обеспечить повышение доступности кредитов для всех категорий граждан для строительства и приобретения жилья;
  • обеспечить доступность снятия наличных денежных средств со счетов с использованием банковских пластиковых карт, в том числе в сельской местности.

В Брестской области

  • провести капитальный ремонт с модернизацией хирургического корпуса в Малоритской районной больнице;
  • построить школы-сады в Кобрине и Столине, общеобразовательную среднюю школу в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, детские ясли-сад в Жабинке.

В Витебской области

  • разработать и утвердить комплекс мер по развитию Полоцкого района до 2025 года;
  • открыть инфекционное отделение в центральной больнице в Полоцке;
  • завершить строительство ФОК в Чашниках;
  • обеспечить надлежащие условия пребывания и проживания детей в оздоровительном лагере «Юность» филиала «Лукомльская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго».

В Гомельской области

  • завершить строительство «Центра игровых видов спорта в г. Светлогорске. 1-я очередь — Ледовый дворец»;

  • открыть магазин в агрогородке Яново Ветковского района;

  • завершить строительство школы в микрорайоне № 21 Гомеля.

В Гродненской области

  • строительство резервных скважин, водопроводных сетей и станций обезжелезивания воды в агрогородке Пархимовцы Берестовицкого района;
  • реконструкция очистных сооружений, модернизация главных канализационных насосных станций, реконструкция и строительство канализационных коллекторов в Лиде;
  • построить ФОК в Слониме.

В Минской области

  • построить детсад и школу в Фаниполе, школу — в Столбцах;
  • построить ФОК в Дзержинске и Старых Дорогах (тут с бассейном);
  • построить бассейн в Узде;
  • построить сады в Любани, агрогородке Михановичи, поселке Дружный;
  • открыть детский сад — начальную школу в микрорайоне № 11 Восточный в Молодечно;
  • открыть новое здание поликлиники УЗ «Несвижская центральная районная больница» в Несвиже.

В Могилевской области

  • провести ремонтно-реставрационные работы для сохранения дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района;
  • построить радиологический корпус № 3 в Могилевском областном онкологическом диспансере и инфекционный корпус в Могилевской больнице № 1;
  • построить дорогу «Юго-западный обход Могилева»;
  • построить школу с бассейном и детский сад с бассейном в микрорайоне № 7 Бобруйска.

Для военных

  • До конца 2020 года должна быть разработана Государственная программа обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2021−2025 годы.
  • Брестский горисполком до конца 2021 года должен завершить строительство стадиона на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с использованием внебюджетных средств и жилого дома для военнослужащих Брестского гарнизона на условиях долевого строительства.
  • Также поручено обеспечить военнослужащих страны арендным жильем государственного жилищного фонда в соответствии со статьей 111 Жилищного кодекса.

Совмин, облисполкомы, Мингорисполком и Нацбанк должны каждый квартал докладывать о выполнении поручения и надлежащим образом информировать население о решении вопросов. Контролировать выполнение распоряжения будет КГК и Администрация президента.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения».
 
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