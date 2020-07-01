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В Минске юрист фирмы украл из офиса сейф

01.07.2020 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из офиса 36-летнего иностранца в Минске похитили сейф, где было семь тысяч долларов. Выяснилось, что сейф вынес юрист фирмы. Деньги он потратил на застолье и частично отдал другу. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото: sk.gov.by

43-летний мужчина из Витебской области работал в фирме у иностранца юристом на территории Витебской области, в Минск приезжал во время командировок. Мужчина знал, где расположен сейф и мог приходить в офис в столице.

В один из дней он попросил своего знакомого подвезти его до дома, где находится офис. Юрист заметил, что на месте никого из сотрудников не было, тогда мужчина забрал сейф и спрятал его в полиэтиленовый пакет.

Знакомый все это время ждал его возле дома, но о намерениях приятеля он не знал. После содеянного мужчины уехали за город, где юрист спрятался, взломал сейф и похитил семь тысяч долларов, ящик выбросил в реку Березина.

За выпивкой мужчина подарил своему приятелю три тысячи долларов, еще три оставил себе, остальное потратил на застолье.

Хозяин фирмы, заметив пропажу, обратился к правоохранительным органам.

По результатам расследования сотруднику фирмы предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде залога. В отношении его знакомого уголовное преследование прекращено за недоказанностью участия в совершении преступления.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Из офиса 36-летнего иностранца в Минске похитили сейф, где было семь тысяч долларов. Выяснилось, что сейф вынес юрист фирмы. Деньги он потратил на застолье и частично...
 
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