Столичные власти объяснили, почему в Минске пока не будет улицы Юрия Зиссера

Источник материала: Tut.by

Юрист Владимир Несмашный создал петицию , в которой предложил назвать одну из улиц Минска в честь Юрия Зиссера. Ее подписали 4613 человек. 1 июля он получил ответ из Управления культуры Мингорисполкома и выложил его у себя на странице в Facebook .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ответе на обращение Владимира Несмашного поясняется, каким образом в Минске дают названия улицам, а также какие известные люди находятся в списке.

«Наименования составным частям города Минска присваивает Минский городской совет депутатов в соответствии с инструкцией», — поясняют в Управлении культуры Мингорисполкома.

«Предложения о присвоении наименований составным частям населенных пунктов могут вносить местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, другие организации, а также граждане после проведения по этому вопросу местного собрания или местного референдума», — говорится в ответе.

После этого предложения передаются в комиссию по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска для принятия решения. Решение комиссии по согласованию с Мингорисполкомом направляется в Минский городской совет депутатов для принятия окончательного решения на заседании.

В Управлении культуры Мингорисполкома также рассказали, что ведется перечень предложений для наименований, внесенных в установленном порядке. В нем более 60 имен, среди них Василь Быков, Михаил Савицкий, Эдвард Войнилович, Геннадий Буравкин, Алесь Адамович, Игорь Лученок, Нил Гилевич, Жорес Алферов и другие.

Новых улиц, которым присваиваются наименования, было 5 в 2016 году, по 2 — в 2017-м и 2018-м, и ни одной новой улицы в 2019 году.

«Я понимаю, что имя прекрасного человека в очереди великих может ждать долго, но я верю в то, что когда-нибудь это будет сделано, и в этот день я обязательно сфотографируюсь на фоне красивой таблички „Улица им. Юрия Зиссера“», — прокомментировал ответ столичных властей Владимир Несмашный.

Напомним, 17 мая в Минске после продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер , основатель портала TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат.