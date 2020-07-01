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В Минском районе задержали заведующую аптекой за присвоение почти 8000 рублей
02.07.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники правоохранительных органов раскрыли схему мошенничества заведующей аптекой. Об этом
Женщина, продавая лекарства за наличные, не выбивала чек, а, чтобы скрыть недостачу, отражала их как льготные. Подозреваемой таким образом удавалось заполучить около 8000 рублей, которые она тратила на личные нужды.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса Беларуси «Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено». Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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Женщина, продавая лекарства за наличные, не выбивала чек, а, чтобы скрыть недостачу, отражала их как льготные.
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