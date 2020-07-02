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Предвыборные распоряжения: дорожный сбор отвяжут от техосмотра

02.07.2020 09:24 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко  подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». В документе, в том числе, поднимается вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра.

Лукашенко в документе предлагаются меры по решению самых актуальных для населения  страны вопросов, которые поднимались гражданами при сборе подписей инициативной группой в поддержку выдвижения Александра Лукашенко на пост президента. В распоряжении поручено обеспечить «совершенствование порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению техосмотра».

Отметим, что данный вопрос обсуждается властями с 2019 года, то есть его решение и так должно было быть принято в текущем году.  

В сентябре 2019 года стало известно о начале подготовки законопроекта, согласно которому в Беларуси отвяжут дорожный сбор от техосмотра. Проект указа «О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети» предусматривает отвязку уплаты госпошлины физлицами от прохождения техосмотра транспортных средств и ее взимание в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении. Тогда сообщалось, что введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1 января 2020 года.

В марте 2020 года стало известно, что проект указа о порядке оплаты дорожного сбора подготовлен.

 

 
 
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Александр Лукашенко  подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». В документе, в том числе,...
 
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