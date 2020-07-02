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Предвыборные распоряжения: дорожный сбор отвяжут от техосмотра
02.07.2020 09:24 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». В документе, в том числе, поднимается вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра.
Лукашенко в документе предлагаются меры по решению самых актуальных для населения страны вопросов, которые поднимались гражданами при сборе подписей инициативной группой в поддержку выдвижения Александра Лукашенко на пост президента. В распоряжении поручено обеспечить «совершенствование порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению техосмотра».
Отметим, что данный вопрос обсуждается властями с 2019 года, то есть его решение и так должно было быть принято в текущем году.
В сентябре 2019 года
В марте 2020 года стало известно, что проект указа о порядке оплаты дорожного сбора
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Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». В документе, в том числе,...
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