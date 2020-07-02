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Эксперты предсказывают турбизнесу триллионные убытки

02.07.2020 09:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мировой турбизнес рискует в этом году не досчитаться свыше 3 триллионов долларов. Об этом говорят эксперты Конференции ООН по торговле и развитию. По их словам, это наихудший сценарий, предполагающий продление на год карантинных мер. Если же карантин продлят на 4 месяца, тур-сектор потеряет в мировом масштабе свыше 1 триллиона долларов. Ощутимые убытки несут также владельцы кафе и ресторанов.  Больше всех теряют туркомпании США, на втором месте - Китай. Сильнее пострадают те государства, в основе экономики которых - доходы от туризма. К примеру, Ямайка не досчитается 11 % ВВП.
 
 
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Мировой турбизнес рискует в этом году не досчитаться свыше 3 триллионов долларов. Об этом говорят эксперты Конференции ООН по торговле и развитию. По их словам, это...
 
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