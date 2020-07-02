Как часто в подъездах должны мыть кабины лифтов и окна? Вот новые правила от коммунальников

Источник материала: Tut.by

Появились новые правила, как часто надо мыть кабины лифтов, окна и делать другую уборку в жилых многоквартирных домах. Периодичность работ прописали в новом постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, его опубликовали на Национальном правовом портале.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Речь идет о постановлении № 7 МЖКХ за 12 июня 2020 года. В нем перечислили работы по санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, а еще периодичность, с которыми их нужно выполнять.

Как было до этого постановления, можно посмотреть на Портале коммунальной грамотности . Например, было прописано, что убирать подвалы и чердаки нужно два раза в год, убирать лифт — раз в пять дней.

Как должны убирать в многоквартирных жилых домах Как часто Сухая уборка. Убирать от мусора кабины лифтов и вспомогательные помещения на первых этажах (первой остановочной площадке лифта) не реже двух раз в неделю Сухая уборка. Убирать от мусора вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах без лифтов не реже раза в неделю Сухая уборка. Убирать от мусора вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах с лифтами не реже двух раз в месяц Мыть вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах без лифтов не реже двух раз в месяц Мыть вспомогательные помещений (за исключением техпомещений) в домах с лифтами не реже раза в месяц Мыть кабины лифтов не реже раза в месяц Делать влажную протирку стен, дверей, плафонов, отопительных приборов, обметать пыль с потолков раз в год Убирать подвал, техническое подполье, чердак, технический этаж и другие техпомещения не реже раза в год Мыть окна раз в год Очищать доски объявлений раз в неделю Проводить дезинфекцию, дезинсекцию (уничтожение насекомых), дератизацию (уничтожение грызунов) по мере необходимости