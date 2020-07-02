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Как часто в подъездах должны мыть кабины лифтов и окна? Вот новые правила от коммунальников

02.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Появились новые правила, как часто надо мыть кабины лифтов, окна и делать другую уборку в жилых многоквартирных домах. Периодичность работ прописали в новом постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, его опубликовали на Национальном правовом портале.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Речь идет о постановлении № 7 МЖКХ за 12 июня 2020 года. В нем перечислили работы по санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, а еще периодичность, с которыми их нужно выполнять.

Как было до этого постановления, можно посмотреть на Портале коммунальной грамотности. Например, было прописано, что убирать подвалы и чердаки нужно два раза в год, убирать лифт — раз в пять дней.

Как должны убирать в многоквартирных жилых домах Как часто

Сухая уборка. Убирать от мусора кабины лифтов и вспомогательные помещения на первых этажах (первой остановочной площадке лифта)

 не реже двух раз в неделю
Сухая уборка. Убирать от мусора вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах без лифтов не реже раза в неделю
Сухая уборка. Убирать от мусора вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах с лифтами не реже двух раз в месяц
Мыть вспомогательные помещения (за исключением техпомещений) в домах без лифтов не реже двух раз в месяц
Мыть вспомогательные помещений (за исключением техпомещений) в домах с лифтами не реже раза в месяц
Мыть кабины лифтов не реже раза в месяц
Делать влажную протирку стен, дверей, плафонов, отопительных приборов, обметать пыль с потолков раз в год
Убирать подвал, техническое подполье, чердак, технический этаж и другие техпомещения не реже раза в год
Мыть окна раз в год
Очищать доски объявлений раз в неделю
Проводить дезинфекцию, дезинсекцию (уничтожение насекомых), дератизацию (уничтожение грызунов) по мере необходимости

 
 
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Периодичность работ прописали в новом постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, его опубликовали на Национальном правовом портале.
 
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