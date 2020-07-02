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Как часто в подъездах должны мыть кабины лифтов и окна? Вот новые правила от коммунальников
02.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Появились новые правила, как часто надо мыть кабины лифтов, окна и делать другую уборку в жилых многоквартирных домах. Периодичность работ прописали в новом постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, его
Речь идет о постановлении № 7 МЖКХ за 12 июня 2020 года. В нем перечислили работы по санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, а еще периодичность, с которыми их нужно выполнять.
Как было до этого постановления, можно посмотреть на
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Периодичность работ прописали в новом постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства, его опубликовали на Национальном правовом портале.
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