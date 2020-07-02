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Реконструкцию трассы М7/E28 планируется начать в этом году
02.07.2020 09:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭта автодорога - серьезный транспортный коридор. Она соединяет столицу Беларуси со столицей Литвы. Также будет реконструирован пункт пропуска "Каменный Лог", его пропускная способность будет увеличена в два раза. В 2021 году работы по реконструкции планируют закончить.
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Эта автодорога - серьезный транспортный коридор. Она соединяет столицу Беларуси со столицей Литвы. Также будет реконструирован пункт пропуска "Каменный Лог", его...
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