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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реконструкцию трассы М7/E28 планируется начать в этом году Эта автодорога - серьезный транспортный коридор. Она соединяет столицу Беларуси со столицей Литвы. Также будет реконструирован пункт пропуска "Каменный Лог", его...

Эта автодорога - серьезный транспортный коридор. Она соединяет столицу Беларуси со столицей Литвы. Также будет реконструирован пункт пропуска "Каменный Лог", его пропускная способность будет увеличена в два раза. В 2021 году работы по реконструкции планируют закончить.