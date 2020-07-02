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Как избавиться от ржавчины

02.07.2020 11:01 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ничто не вечно под луной - блестящий металл теперь не в лучшем виде. Но списывать его на свалку рано! Сегодня будем бороться со ржавчиной народными средствами. Реанимировать 4 подопытных шурупа с остатками краски и явными признаками окисления  

Попробуем перекисью водорода, кока-колой, лимонной кислотой и средством для мытья унитазов.

1. Готовим раствор из расчета 10 граммов лимонной кислоты на литр воды. И вымачиваем в нем первый шуруп в течение суток. После извлекаем металлический предмет и зачищаем его металлической щеткой или наждачкой. В стаканчике и на бумаге остаются ржавые частицы.

2.  Проверяем лайфхак с кока-колой. Ортофосфорная кислота в составе газировки в теории тоже должна воздействовать на красные оксиды железа. Второй шуруп пролежал в коле 24 часа… Интересно, ототрется ли теперь ржавчина? Скоро узнаем.

3. Средство для унитазов – это два в одном. В его составе и лимонная, и ортофосфорная кислоты. Отправляем ржавый шуруп в химическую ванну на сутки… А теперь активно работаем металлической щеткой, чтобы довести шуруп до блеска.

4. Тестируем быстрый способ борьбы со ржавчиной. Обрабатываем металл перекисью водорода, а затем нагреваем над газовой горелкой или кухонной плитой. Теперь ржавые частицы должны легко покинуть поверхность шурупа. Что ж, сейчас выясним, работает ли этот лайфхак. 
  

Итоги и оценки

1. Ржавчина действительно боится лимонной кислоты. Металл приобрел нормальный вид, теперь шуруп можно использовать в быту. 

2. С кока-колой мы зря потратили время. Этот лайфхак категорически не работает.

3. Вау! Средство для унитазов показало лучший результат. Шуруп блестит как новенький. 

4. Перекись водорода очевидно бессильна против ржавчины. Несмотря на все усилия, шуруп все такого же раздражающе-красного оттенка.

 
 
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Ничто не вечно под луной - блестящий металл теперь не в лучшем виде. Но списывать его на свалку рано! Сегодня будем бороться со ржавчиной народными средствами....
 
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