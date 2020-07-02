Жара и непрекращающиеся дожди. Погода в Гомеле в длинные выходные

Источник материала: Tut.by

В большие выходные в Гомеле установится жаркая и дождливая погода. Лить будет всю пятницу и субботу, прогнозирует Белгидромет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

3 июля, в пятницу, в Гомеле очень жарко — днем до 30 градусов. Весь день облачно, дождь и гроза.

Лить будет и всю ночь с пятницы на субботу, дожди ждут гомельчан и весь день 4 июля. Жара немного спадет — будет +25−27°С.

В воскресенье, 5 июля, дожди, наконец, закончатся, градусник покажет до 28 градусов тепла, выглянет солнце — и один из трех выходных гомельчане смогут провести по-летнему.

Хороших выходных, друзья!

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