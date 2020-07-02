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Жара и непрекращающиеся дожди. Погода в Гомеле в длинные выходные
02.07.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В большие выходные в Гомеле установится жаркая и дождливая погода. Лить будет всю пятницу и субботу,
3 июля, в пятницу, в Гомеле очень жарко — днем до 30 градусов. Весь день облачно, дождь и гроза.
Лить будет и всю ночь с пятницы на субботу, дожди ждут гомельчан и весь день 4 июля. Жара немного спадет — будет +25−27°С.
В воскресенье, 5 июля, дожди, наконец, закончатся, градусник покажет до 28 градусов тепла, выглянет солнце — и один из трех выходных гомельчане смогут провести по-летнему.
Хороших выходных, друзья!
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Предупреждаем: лить будет всю пятницу и субботу.
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