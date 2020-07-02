От грозы к солнцу. Погода в Могилеве в большие выходные

Источник материала: Tut.by

Нас ждут три выходных, и все три дня в Могилеве будет жарко. Но в первые два — дождливо, а вот воскресенье обещает быть солнечным. По предварительным данным pogoda.by, на следующей неделе похолодает, ожидаются дожди.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В пятницу, 3 июля, будет сплошная облачность, днем и вечером — дожди с грозами. На термометре будет +18…+25 °С.

В субботу — +17…+26 °С, переменная облачность. Весь день ожидаются небольшие дожди, утром возможна гроза.

Воскресенье, 5 июля, обещает быть солнечным и ясным. А еще жарким — будет до +26°С.

В понедельник весь день будет солнечно и тоже до +26 °С, но ночью прогнозируют грозу.

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