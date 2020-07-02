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Под Слуцком стартовала реконструкция автодороги Р23

02.07.2020 11:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь поддерживает имидж комфортной транзитной страны. Для автоперевозок высокое качество дорог -  первейшее и безусловное требование. На днях под Слуцком стартовала реконструкция автодороги Р23. Заметное событие для Солигорского района - одного из важнейших экономических центров. По завершении реконструкции осенью следующего года четырехполосная магистраль соединит Солигорск и Слуцк. Цель - связать ключевые предприятия региона со столицей комфортными и безопасными транспортными артериями и сделать их удобными коридорами экспорта. 

Подробнее о теме - Алексей Потапов. Минск - Микашевичи. Эта трасса считается одной из лучших в стране. Основательно реконструируют ее еще с 2013 года. Предложения продлить Р23 от Слуцка до Солигорска - одно¬го из  экономических центров страны звучали давно. Вот только приступить, по разным причинам, получалось не сразу. Сегодня в 14:00 на 110 километре большой стройке дали торжественный старт.


В церемонии участвовали главы областной администрации и Минтранса


Они заложили символический камень. По словам чиновников, хотели бы раньше, да другие дороги закончить не успевали. Но надолго проект в долгий ящик закладывать не планировали. 15,5 километров. Примерно столько в длину составит новый участок автодороги Р23. Закончить его планируют к ноябрю 2021-го. Подземные/надземные переходы, металлические заграждения - обязательные требования к безопасности. Для ее обеспечения и под другие нужды выделено 90 миллионов рублей. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь поддерживает имидж комфортной транзитной страны. Для автоперевозок высокое качество дорог -  первейшее и безусловное требование. На днях под Слуцком...
 
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