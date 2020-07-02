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Правительство скорректировало порядок предоставления арендного жилья
02.07.2020 12:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервоочередное право на получение арендных метров закрепили за работниками бюджетного сектора, теми, кто трудится в медицине, образовании и культуре. Так в стране рассчитывают закрепить кадры в глубинке и поддержать региональное развитие. По данным профильного министерства, в нынешнем году построят 135 тысяч квадратов арендного жилья. Но в общей массе это лишь немногим более 3 %. В стране заинтересованы привлекать в эту сферу частников. Но для этого нужно создать определенные условия.
Все подробности у Ольги Анищенко. Арендное жилье, бесспорно, выход, если своя квартира пока не по карману. И вариант для тех, кто не готов платить за дорогую съемную жилплощадь. Другое дело, что спрос на арендные метры кратно опережает темпы пополнения жилищного госфонда. Основной резерв - это, конечно, новое строительство. А его масштабы в прошлые годы были откровенно невелики.
140 тысяч квадратов арендных площадей появилось в стране в прошлом году
Для сравнения: всего построили порядка 4 миллионов. Мы подсчитали: арендные метры составили немногим более 3 %! В лидерах - южные регионы, Брестчина и Гомельщина. В столице, к примеру, арендные проекты вообще единичны. В этом году объемы строительства выдержат практически на прежнем уровне. Заметно больше построят разве что в Минске: рост пятикратный, но, если взглянуть на абсолютные цифры, станет ясно: объемы несоизмеримы с коммерческой долевкой.
Правительство дополнило перечень категорий, которые могут претендовать на арендные квартиры в первую очередь
В этом списке были судьи, прокурорские работники, молодые специалисты, ученые, военнослужащие, преподаватели вузов. А теперь еще и широкий бюджетный сектор - учителя, медики, работники культуры. Мы отправились в один из небольших городов, чтобы узнать, как там верстают очереди из нуждающихся. Это Старые Дороги. Анастасия Болотько накануне отпустила своих ребят на большие каникулы. Впервые. После столичного иняза молодой специалист вернулась на малую родину. За годы учебы сложилась своя семья. Домой возвращалась уже в статусе и молодой мамы, и молодого специалиста. Благо, подвернулось общежитие. Пусть без гарантий на долговременный "угол", но, как говорится, и на безрыбье... А после, когда объявили о старте застройки арендного жилья, кажется, радости не было предела!
Для Старых Дорог - это пилот. Первый дом в городе, чьи жители оформят договор аренды. Да, пусть не свое. Но если жильцы не создают проблем и вовремя оплачивают коммуналку - оснований "попросить" их освободить квартиру попросту нет! Анастасия уверена: аренда - это надежный тыл и для нее, и для родного города, которому не всегда просто удержать молодежь от соблазнов столичной жизни.
В местном исполкоме нам поясняют: в разработке уже и второй арендный дом, будет даже третий. Теперь это главное направление развития. Каждого молодого специалиста здесь берут на карандаш. Городу нужны и медики, и педагоги. А квартира в аренду - это своего рода гарантия, что и с работой будешь, и с крышей над головой. И это надолго. Программа с расчетом не только на местных жителей. Готовы заселить и тех, кто приедет в город на работу из других районов.
Бюджетникам предложат арендные квартиры вне очереди, но вместе с тем и трудовые контракты на пятилетний срок
При этом оплата аренды станет дешевле. Для бюджетников предусмотрели понижающие коэффициенты. Так, если оплата аренды однокомнатной квартиры в Минске будет колебаться в диапазоне от 80 до 250 рублей (в зависимости от района и качества жилья), то для бюджетников при любом раскладе эти суммы не превысят 50 рублей.
Ожидается, что такая мера повысит привлекательность белорусской глубинки
Опыт Минздрава это подтверждает. Например, за последние 5 лет после отработки в регионах остались почти 85 % молодых специалистов системы здравоохранения. Теперь этим правом активнее смогут пользоваться не только врачи.
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Первоочередное право на получение арендных метров закрепили за работниками бюджетного сектора, теми, кто трудится в медицине, образовании и культуре. Так в стране...
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