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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Октябрьской площади открылась экспозиция отечественного промышленного комплекса Более 70 единиц гражданской техники демонстрируют на своем примере "судьбы гигантов". На площади - новинки производства, опытные и серийные образцы, а также первые...

Более 70 единиц гражданской техники демонстрируют на своем примере "судьбы гигантов". На площади - новинки производства, опытные и серийные образцы, а также первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных заводов более 65 лет тому назад. Среди экспонатов детища Минского тракторного завода, МАЗа, "Амкодора", БЕЛАЗа и даже "Белджи". Сегодня на всех континентах земного шара работает техника, которую собрали белорусы. Ежегодно около 70 % продукции отгружается за рубеж. Тракторы, самосвалы, дорожная техника, комбайны и бытовая техника с маркой «Сделано в Беларуси» поставляются более чем в сотню стран мира. Выставку приурочили ко Дню Независимости. Она будет открыта для посетителей до конца выходных.