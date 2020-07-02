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Подарок ко Дню Независимости . Обновленный детский сад открыли под Брестом

02.07.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подарок ко Дню Независимости получили малыши деревни Скоки Брестского района. Там после реконструкции открыли детский сад. Он изменился практически до неузнаваемости. Самое главное — стало больше места. Раньше детский сад был рассчитан всего на 35  мест. Для растущего населенного пункта это крайне мало. А теперь в него смогут ходить 175 мальчиков и девочек. 8 дошкольных групп и 1 ясельная. Кроме этого в саду разместили кабинеты дефектолога и психолога, музыкальный и спортивный залы. Обновили также пищеблок, прачечную и овощехранилище. В саду также появятся группы продленного дня. Дети смогут ходить на дополнительные секции и занятия.

 
 
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Подарок ко Дню Независимости получили малыши деревни Скоки Брестского района. Там после реконструкции открыли детский сад. Он изменился практически до...
 
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