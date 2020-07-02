В свидетельстве о смерти - COVID-19. В Бресте умер врач-терапевт городской поликлиники

Источник материала: Tut.by

Умер 68-летний врач-терапевт филиала № 1 Брестской городской поликлиники № 1 Валерий Иванович Яскевич. Информацию о смерти сотрудника TUT.BY подтвердили в медицинском учреждении, где он работал.



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Валерий Иванович работал в филиале № 1 городской поликлиники с 1993 года, сообщила TUT.BY заместитель заведующего филиалом Зинаида Хворост. По ее данным, смерть врача не связана с COVID-19.

— Свидетельства о смерти я не видела, поэтому утверждать или опровергать не могу, — пояснила Зинаида Ивановна.

По словам коллег, Валерий Иванович до последнего работал. Когда почувствовал признаки заболевания, ушел на больничный. Его госпитализировали в городскую больницу № 1.

«Во врачебном заключении дается расшифровка, что смерть наступила не из-за заболевания COVID-19. Он был только сопутствующим», — рассказал порталу «Першы Рэгiён» главврач поликлиники Владимир Клименко.

20 июня Валерия Ивановича похоронили, сообщила TUT.BY заместитель главврача Брестской городской поликлиники № 1 Алла Кондратюк.

Фамилию Валерия Ивановича внесли в электронный список памяти медработников, умерших во время пандемии COVID-19.