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Гомельские власти решили, где кандидатам в президенты можно встречаться с избирателями и агитировать
02.07.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельские власти определили помещения для встреч с кандидатами в президенты Беларуси. Как следует из решения горисполкома, граждане смогут пообщаться с претендентами на высшую государственную должность в четырех актовых залах,
Среди предложенных властями вариантов:
Агитацию же альтернативным кандидатам и их сторонникам можно проводить:
Пользователи соцсетей сообщают, что на всех этих площадках смонтированы системы видеонаблюдения, пишет «Флагшток».
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Гомельские власти решили, где кандидатам в президенты можно встречаться с избирателями и агитировать
Пользователи соцсетей сообщают, что на всех этих площадках смонтированы системы видеонаблюдения.
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