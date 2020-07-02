Гомельские власти решили, где кандидатам в президенты можно встречаться с избирателями и агитировать

Источник материала: Tut.by

Гомельские власти определили помещения для встреч с кандидатами в президенты Беларуси. Как следует из решения горисполкома, граждане смогут пообщаться с претендентами на высшую государственную должность в четырех актовых залах, сообщает «Флагшток».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди предложенных властями вариантов:

актовый зал филиала «Центр инклюзивной культуры» государственного учреждения «Городской центр культуры» (ул. Юбилейная, 48),

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа № 4 им. В. Маркелова г. Гомеля» (ул. Димитрова, 24),

актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа № 22 г. Гомеля» (ул. Черноморская, 3),

актовый зал учреждения образования «Средняя школа № 72 г. Гомеля» (ул. Мазурова, 77а).

Агитацию же альтернативным кандидатам и их сторонникам можно проводить:

на площадке перед входом в филиал «Центр инклюзивной культуры» государственного учреждения «Городской центр культуры» (ул. Юбилейная, 48),

на площадке для мероприятий зоны отдыха «Пруды»,

на площадке перед входом в культурноспортивный комплекс «Локомотив» (ул. Б. Хмельницкого, 29).

Пользователи соцсетей сообщают, что на всех этих площадках смонтированы системы видеонаблюдения, пишет «Флагшток».