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Гомельские власти решили, где кандидатам в президенты можно встречаться с избирателями и агитировать

02.07.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельские власти определили помещения для встреч с кандидатами в президенты Беларуси. Как следует из решения горисполкома, граждане смогут пообщаться с претендентами на высшую государственную должность в четырех актовых залах, сообщает «Флагшток».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди предложенных властями вариантов:

  • актовый зал филиала «Центр инклюзивной культуры» государственного учреждения «Городской центр культуры» (ул. Юбилейная, 48),
  • актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа № 4 им. В. Маркелова г. Гомеля» (ул. Димитрова, 24),
  • актовый зал государственного учреждения образования «Средняя школа № 22 г. Гомеля» (ул. Черноморская, 3),
  • актовый зал учреждения образования «Средняя школа № 72 г. Гомеля» (ул. Мазурова, 77а).

Агитацию же альтернативным кандидатам и их сторонникам можно проводить:

  • на площадке перед входом в филиал «Центр инклюзивной культуры» государственного учреждения «Городской центр культуры» (ул. Юбилейная, 48),
  • на площадке для мероприятий зоны отдыха «Пруды»,
  • на площадке перед входом в культурноспортивный комплекс «Локомотив» (ул. Б. Хмельницкого, 29).

Пользователи соцсетей сообщают, что на всех этих площадках смонтированы системы видеонаблюдения, пишет «Флагшток».

 
Теги: Гомель
 
 
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Пользователи соцсетей сообщают, что на всех этих площадках смонтированы системы видеонаблюдения.
 
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