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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шествие "Беларусь помнит". Тысячи людей прошли по проспекту Независимости. К ним присоединился Александр Лукашенко Праздничные мероприятия сегодня проходят по всей стране. Люди собираются в знаковых местах, которые символизируют народную память, память Великой Победы и...

Праздничные мероприятия сегодня проходят по всей стране. Люди собираются в знаковых местах, которые символизируют народную память, память Великой Победы и свободы нации.В столице центром торжественных событий этим утром была площадь Победы. Именно здесь состоялась кульминация патриотического шествия "Беларусь помнит". Тысячи людей прошли по проспекту Независимости. К ним присоединился и Президент страны Александр Лукашенко.Рядом - его сыновья, ветераны, воины-интернационалисты, руководители госорганов, представители культуры, спорта, медийного сообщества, воспитанники Минского кадетского училища и пионеры, представители общественных организаций, молодежи, трудовых коллективов и духовенства. У Вечного огня - 16-метровая гирлянда как дань памяти погибшим и уважения - здравствующим героям Великой Отечественной войны.Ставить свободу выше своей жизни - вот настоящий героизм. Этим и отличается белорусская нация от многих других. И память об этих людях, об их жертве - это и есть та самая народная память, которой гордится каждый человек в нашей стране.Ценность мира как никогда остро ощущается в наше время. Когда самые разные конфликты вспыхивают по всей планете, важно понимать, чего стоит то спокойствие и независимость, которые белорусы завоевали слишком высокой ценой. Память поколений - это когда в одном строю рука об руку идут ветераны, те, кто поднимал страну из руин, а также молодежь. Главное, чтобы они знали и помнили, почему сегодня, 3 Июля, такой важный день для каждого из нас.В истории не каждого народа есть такая Великая Победа. Повод для гордости, скорби и памяти. Повод принести цветы к подножию обелисков, возведенных в честь настоящих героев. 3 Июля - наш главный праздник свободы и независимости.Прямую трансляцию патриотического шествия "Беларусь помнит". А через трансляциюследить за главным событием праздника могли зрители по всему миру.