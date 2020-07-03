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Шествие "Беларусь помнит". Тысячи людей прошли по проспекту Независимости. К ним присоединился Александр Лукашенко

03.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздничные мероприятия сегодня проходят по всей стране. Люди собираются в знаковых местах, которые символизируют народную память, память Великой Победы и свободы нации.

В столице центром торжественных событий этим утром была площадь Победы. Именно здесь состоялась кульминация патриотического шествия "Беларусь помнит". Тысячи людей прошли по проспекту Независимости. К ним присоединился и Президент страны Александр Лукашенко. 



Рядом - его сыновья, ветераны, воины-интернационалисты, руководители госорганов, представители культуры, спорта, медийного сообщества, воспитанники Минского кадетского училища и пионеры, представители общественных организаций, молодежи, трудовых коллективов и духовенства. У Вечного огня - 16-метровая гирлянда как дань памяти погибшим и уважения - здравствующим героям Великой Отечественной войны. 

Шествие "Беларусь помнит". Тысячи людей прошли по проспекту Независимости. К ним присоединился Александр Лукашенко


Ставить свободу выше своей жизни - вот настоящий героизм. Этим и отличается белорусская нация от многих других. И память об этих людях, об их жертве - это и есть та самая народная память, которой гордится каждый человек в нашей стране. 

Шествие "Беларусь помнит". Тысячи людей прошли по проспекту Независимости. К ним присоединился Александр Лукашенко


Ценность мира как никогда остро ощущается в наше время. Когда самые разные конфликты вспыхивают по всей планете, важно понимать, чего стоит то спокойствие и независимость, которые белорусы завоевали слишком высокой ценой. Память поколений - это когда в одном строю рука об руку идут ветераны, те, кто поднимал страну из руин, а также молодежь. Главное, чтобы они знали и помнили, почему сегодня, 3 Июля,  такой важный день для каждого из нас. 

В истории не каждого народа есть такая Великая Победа. Повод для гордости, скорби и памяти. Повод принести цветы к подножию обелисков, возведенных в честь настоящих героев. 3 Июля - наш главный праздник свободы и независимости.

Прямую трансляцию патриотического шествия "Беларусь помнит" вела Белтелерадиокомпания. А через трансляцию спутникового канала "Беларусь 24" следить за главным событием праздника могли зрители по всему миру.
 
 
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Праздничные мероприятия сегодня проходят по всей стране. Люди собираются в знаковых местах, которые символизируют народную память, память Великой Победы и...
 
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