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Ветеран Виктор Костко. Взгляд участника войны на современную Беларусь

03.07.2020 13:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Площадь Победы, проспект Независимости, стела "Минск - город-герой"... Знаковые места города и история нашей страны тесно переплетена с судьбами героев минувшего - ветеранами. Когда началась война, ему было 14.  В 1942-м его деревню Новый Городок Кировского района сожгли каратели и выжить Виктору Костко удалось, только бежав в лес. Мальчишкой он вступил в партизанский отряд. Сегодня Виктору Федоровичу - 93, он бодр и вот уже 20 лет работает в должности заместителя председателя Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов.  Взгляд участника войны на современную Беларусь: как изменилась страна и чего достигла за последние 75 лет?

 
Теги: Минск
 
 
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Площадь Победы, проспект Независимости, стела "Минск - город-герой"... Знаковые места города и история нашей страны тесно переплетена с судьбами героев минувшего -...
 
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