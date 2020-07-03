|
Молодежь - символ преемственности поколений
03.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГлавным событием сегодняшнего дня стало патриотическое шествие "Беларусь помнит". Вместе с Главой государства, высшими должностными лицами, ветеранами по главному проспекту Независимости прошли представители молодежи. И это тоже своего рода символ - символ преемственности поколений. Молодым людям неведомы те лишения, которые перенесли их отцы и деды. Но на генном уровне есть понимание, какова цена свободы и независимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главным событием сегодняшнего дня стало патриотическое шествие "Беларусь помнит". Вместе с Главой государства, высшими должностными лицами, ветеранами по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)