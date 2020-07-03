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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодежь - символ преемственности поколений Главным событием сегодняшнего дня стало патриотическое шествие "Беларусь помнит". Вместе с Главой государства, высшими должностными лицами, ветеранами по...

Главным событием сегодняшнего дня стало патриотическое шествие "Беларусь помнит". Вместе с Главой государства, высшими должностными лицами, ветеранами по главному проспекту Независимости прошли представители молодежи. И это тоже своего рода символ - символ преемственности поколений. Молодым людям неведомы те лишения, которые перенесли их отцы и деды. Но на генном уровне есть понимание, какова цена свободы и независимости.