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Первая серия проекта "Сделано" посвящена машиностроению и развитию отрасли, начиная с первых лет независимости
03.07.2020 10:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДень Независимости - это как точка отсчета и одновременно повод оглянуться, проанализировать путь, который пройден. Лучшие достижения страны за годы суверенитета нашли отражение в совместном проекте белорусских телеканалов "Сделано". В эфире
Для удобства зрителей, начиная с понедельника, телеканалы
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Первая серия проекта "Сделано" посвящена машиностроению и развитию отрасли, начиная с первых лет независимости
День Независимости - это как точка отсчета и одновременно повод оглянуться, проанализировать путь, который пройден. Лучшие достижения страны за годы суверенитета...
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