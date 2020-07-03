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Первая серия проекта "Сделано" посвящена машиностроению и развитию отрасли, начиная с первых лет независимости

03.07.2020 10:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

День Независимости - это как точка отсчета и одновременно повод оглянуться, проанализировать путь, который пройден. Лучшие достижения страны за годы суверенитета нашли отражение в совместном проекте белорусских телеканалов "Сделано". В эфире "Беларусь 1" - его премьера. Первая серия Агентства теленовостей посвящена машиностроению и развитию отрасли, начиная с первых лет независимости. От костров в заводских цехах и разрухи до современных машин, которые знают на всех континентах планеты. Сегодня каждый десятый трактор в мире - "Беларус". БелАЗы занимают почти треть мирового рынка. А электробусы, созданные в Минске, перевозят жителей европейских городов. Белорусские машины полностью закрывают свой рынок и продаются более чем в 80 стран. 

Для удобства зрителей, начиная с понедельника, телеканалы "Беларусь 1", "Беларусь 24", ОНТ, СТВ и "РТР-Беларусь" покажут в своих эфирах все фильмы из цикла "Сделано" в прайм-тайм - еженедельно один собственный выпуск и две работы коллег по творческому цеху.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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День Независимости - это как точка отсчета и одновременно повод оглянуться, проанализировать путь, который пройден. Лучшие достижения страны за годы суверенитета...
 
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