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В Витебске главные события дня развернулись на площади Победы
03.07.2020 13:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПразднично сегодня по всей стране. В Витебске главные события дня развернулись на площади Победы. К подножию монумента воинам-освободителям легли цветы. Состоялся торжественный митинг. В День Независимости в областном центре открыли обновленную Доску почета. На ней - предприятия и коллективы, которые каждодневным трудом укрепляют суверенитет нашей страны.
На прямой связи со студией наш витебский корреспондент Ольга Масловская. Витебск вместе со всей страной отмечает главный государственный праздник. В областном центре он начался с митинга на площади Победы. К Вечному огню, который почти полвека горит у монумента воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам, возложили венки и живые цветы.
Как иллюстрация достижений мирной Беларуси - Доска почета Витебской области
На новом месте в новом исполнении, но с неизменным требованием к лауреатам - быть лучшими. Всего больше двух десятков победителей в разных номинациях. В их числе уникальное не только для области - для страны предприятие "Полоцкстекловолокно". География поставок - полсотни стран, запатентованные разработки, четверть объемов - инновационная продукция. Сегодня это градообразующее предприятие с 4-тысячным коллективом. Но в начале 90-х судьба гиганта была неясна.
Праздничная атмосфера будет царить в городе до самого вечера
Работают аттракционы, летние кафе, концертные площадки. А потом жители Витебского региона поддержат акцию и споют гимн Беларуси вместе со всей страной. После чего ночное небо раскрасят залпы салюта.
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Празднично сегодня по всей стране. В Витебске главные события дня развернулись на площади Победы. К подножию монумента воинам-освободителям легли цветы. Состоялся...
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