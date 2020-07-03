«Пинская тридцатьчетвёрка»: загадка лета 1941-го

Источник материала: Полесская правда





«Фото «пинской тридцатьчетверки» уже много раз появлялись на различных краеведческих, военно-исторических и технических форумах в интернете», – рассказал корреспонденту pinsknews.by Юрий БУШИК, – Локацией изображения советского танка Т-34 времен начала Великой Отечественной войны часто обозначался и подписывался «Пинск». Но долгое время надпись о местонахождении боевой машины вызывала сомнения у людей, интересующихся вопросом. Причин тому немало. Откуда летом 1941 года на Полесье танк? Ведь известно, что танковых частей в этой местности в начале войны не было.

Следующий момент, смущавший поисковиков: как здесь оказался такой новейший средний танк как Т-34? Да, боевая машина уже была принята на вооружение Красной Армии, но к началу войны в войска поступала в небольших количествах, еще хуже обстояло дело с освоением и внедрением новой техники. Так, к 1 июня 1941 года в западных военных округах эксплуатировалось только 38 «тридцатьчетверок», а к началу войны для танков Т-34 удалось подготовить не более 150 экипажей.

Сомнения по поводу принадлежности танка к Пинску возникали и в привязке к местности. На первых опубликованных фото не было четких ориентиров, ясно указывающих на архитектуру города над Пиной.

Но время шло, перечень с изображениями «пинской тридцатьчетверки» пополнялся все новыми снимками, а недавно в Пинске появилось и оригинальное фото. Его выкупили на аукционе.

Это вызвало новый интерес к изучению истории «тридцатьчетверки».

Что же удалось узнать о загадочном фото, и мог ли в действительности танк Т-34 побывать на Пинщине летом 1941-го?

Где эта улица, где этот дом?

На обороте фотографии – надпись на немецком «Pinks der erste ri. Panzer», что можно перевести как «Пинск. Первый танк». На снимке привлекает внимание фон с деревьями, столбами и зданиями. По ним угадывается, что боевая машина запечатлена возле дома по современному адресу в Пинске: улица Куликова, 3 (до войны бывшая улица Броварная).

Т-34, не старше «трёх месяцев от роду»

Про сам танк можно с уверенностью сказать, что это знаменитый Т-34. Модель раннего выпуска, исходя из визуального анализа характерных технических особенностей конструкции, отдельных элементов, внешних признаков, компоновки, данный экземпляр произведен не ранее марта 1941 года.

На это указывают 76-миллиметровая пушка образ-ца 1940 года Ф-34 с дли-ной ствола 41,5 калибра, которая устанавливалась на Т-34 с марта 1941-го, защитные планки по бокам от маски пушки производства не ранее того же месяца 41-го, антенный ввод в передней части правого подкрылка, опорный каток с наружной резиновой амортизацией с перфорацией и протектором, удлиненные передние грязещитки, высокий ящик орудийного ЗиП в передней части на левой полке – такой ставился с весны 1941 года Харьковским заводом № 183 им. Коминтерна.

«Брошенный» танк

Видимых следов боевого воздействия на танк нет, как нет и повреждений на нем. Предположительно, машина оставлена экипажем. В роковые дни лета 41-го причиной потери танков часто были поломки, неисправности, недостаток горючего и снарядов. Впрочем, история «пинской тридцатьчетверки» могла быть и совершенно иной. Такой, как у Т-34 в городе Слоним Гродненской области. Фотографии пинского и слонимского танков похожи. «Слонимская тридцать-четверка» тоже «припаркована» у двухэтажного кирпичного здания в городе, тоже под балконом на втором этаже, ее тоже многократно фотографировали проезжающие немцы и определенное время называли «брошенной». Только позже, благодаря найденной на интернет-аукционе фотографии из коллекции немецкого солдата, появилось представление, как выглядел танк непосредственно после боя. На раннем фото машина охвачена пламенем, рядом с ней лежат погибшие танкисты. Исследователи чаще всего обозначают Т-34 в Слониме как «подбитая при попытке прорыва из Белостокского котла, скорее всего, 6-й механизированный корпус».





Зачем нужен был трос

«Пинская тридцатьчетверка» появилась на современной улице Куликова не сразу. Внимательный читатель увидит, что правый передний грязещиток вогнут внутрь и вправо, с правой стороны повреждены вьючные принадлежности. При поиске более ранних фотоизображений танка в Пинске обнаруживаются неожиданные детали. Оказывается, что машина первоначально была сфотографирована на перекрестке нынешних улиц Ленина – Советской – Куликова – площади Октября. Отчетливо видны признаки буксировки – на переднем правом рыме закреплен трос. На разных фото трос располагается вдоль правового борта и спереди. Также на некоторых снимках рядом зафиксирован грузовик ЗИС-5 с довоенными номерными знаками общегражданского образца 03 00 26. Откуда именно и с какой целью танк был отбуксирован на тогдашнюю улицу Броварную? Эти вопросы остаются пока без ответа.