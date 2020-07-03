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Поздравить рожениц сегодня в РНПЦ "Мать и дитя" приехала Наталья Кочанова

03.07.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теплые слова звучали и в адрес молодых мам, которые родили малышей в День Независимости, а также в преддверии праздника. Поздравить рожениц сегодня в РНПЦ "Мать и дитя" приехала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты парламента вручила подарки 30 женщинам, среди которых одна мама — счастливая обладательница двойни. 

Поздравить рожениц сегодня в РНПЦ "Мать и дитя" приехала Наталья Кочанова


В праздничном наборе - майка-вышиванка, конверт для выписки новорожденных, сладости и, конечно, цветы. К слову, первый ребенок сегодня в РНПЦ "Мать и дитя" появился на свет в шесть утра. Первенец в семье Кобылянских долгожданный, рожденный с помощью экстракорпорального оплодотворения.

Поздравить рожениц сегодня в РНПЦ "Мать и дитя" приехала Наталья Кочанова


Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Государство делает все для того, чтобы мотивировать сегодня семьи, чтобы наши женщины рожали деток, чтобы их рождалось больше. И вот эта добрая традиция, когда в День Независимости мы поздравляем наших милых женщин, которые приняли решение - родили наших деток, наших белорусов, которые будут жить и работать в нашей стране. Мы просто в этом уверены, и мы точно так же радуемся, потому что это будущее нашей страны. Когда ты заходишь и встречаешься с этими милыми женщинами, когда ты видишь этого крохотного ребеночка, конечно, сердце по-иному радуется. И ты гордишься тем, что в нашей стране действительно созданы все условия для того, чтобы поддержать семью, которая приняла решение, и у нее появился ребеночек".

В прошлом году в Беларуси 3 июля появились на свет 189 детей. Две мамы родили двойню. Всего же в стране в 2019 году родились 90 тысяч детей.

 
 
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Теплые слова звучали и в адрес молодых мам, которые родили малышей в День Независимости, а также в преддверии праздника. Поздравить рожениц сегодня в РНПЦ "Мать и...
 
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