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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравить рожениц сегодня в РНПЦ "Мать и дитя" приехала Наталья Кочанова Теплые слова звучали и в адрес молодых мам, которые родили малышей в День Независимости, а также в преддверии праздника. Поздравить рожениц сегодня в РНПЦ "Мать и...

Теплые слова звучали и в адрес молодых мам, которые родили малышей в День Независимости, а также в преддверии праздника. Поздравить рожениц сегодня в РНПЦ "Мать и дитя" приехала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты парламента вручила подарки 30 женщинам, среди которых одна мама — счастливая обладательница двойни.В праздничном наборе - майка-вышиванка, конверт для выписки новорожденных, сладости и, конечно, цветы. К слову, первый ребенок сегодня в РНПЦ "Мать и дитя" появился на свет в шесть утра. Первенец в семье Кобылянских долгожданный, рожденный с помощью экстракорпорального оплодотворения.В прошлом году в Беларуси 3 июля появились на свет 189 детей. Две мамы родили двойню. Всего же в стране в 2019 году родились 90 тысяч детей.